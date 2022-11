Košarkaši Budućnosti Voli savladali su Cibonu, a trener Vladimir Jovanović mučio se da nađe pravu petorku.

Izvor: KK Budućnost

Košarkaši Budućnosti su ečeras slavili protiv Cibone, ali meč nije bo laku prve dvije četvrtine.

Trener "plavih", Vladimir Jovanović je poručio sledeće: “Nije bila laka utakmica, definitivno, u nezgodnom trenutku za nas, sa prelomima koje imaju Atić i Kamenjaš. U međuvremenu su nas stigli neki virusi, neke stomačne tegove, ništa strašno, pa smo trening pred utakmicu odradili sa devet igrača. Bez obzira na to što je Drobnjak juče bio na infuziji, a But na dan utakmice, vidio se nedostatak intenziteta koji nam je prijeko potreban kući da bismo igrali protiv ekipa kao što je Cibona. Dugo sam tražio pet igrača koji je spremni da igraju intenzivno, pogotovo u odbrani, jer nam je to falilo u prvom poluvremenu. Kada smo to našli, odvojili smo se na sigurniju razliku.”