Gostujući u jednoj emisiji dvostruki NBA šampion otkrio je detalje svoje tuče sa Hakimom Olajdžuvonom na poluvremenu NBA utakmice.

Izvor: Youtube/fubo Sports/printscreen

Pauzu u Džordanovoj karijeri najbolje su iskoristili Hjuston Roketsi koji su predvođeni Hakimom Olajdžuvonom osvojili šampionske titule u NBA ligi 1994. i 1995. godine. Dominantni centar bio je jedna od najvažnijih figura u ligi te sezone, a važan deo tima iz Teksasa bio je i temperamentni Vernon Maksvel, čovek koji je i pored fantastične karijere u najjačoj ligi na svetu upamćen po skandalima.

Jedan od takvih dogodio se baš tokom njegovog mandata u Hjustonu, kada je bio blizu da ubije prvu zvezdu tima! gostujući u jednom američkom podkastu "Mad Max" je otkrio do sada nepoznate detalje o njegovoj tuči u svlačionici sa znatno snažnijim Olajdžuvonom, kojeg je želeo da iseče staklom!

Sve se odigrali na poluvremenu NBA utakmice, nakon što su se njih dvojica sukobili oko načina na koji je tim igrao u prve dve četvrtine. Vernon je bio nezadovoljan jer nije često šutirao, a to nije krio na putu od parketa do svlačionice.

"Gostovali smo u Sijetlu i igrali očajno u prvom poluvremenu. Tamo je dugačak hodnik do svlačionice, a ja sam po putu do nje kukao kako mi niko ne dodaje loptu, pljuvao po podu i ljutio se. On je celo vreme hodao za mnom. U svlačionici sam nastavio da govorim kako moraju da mi dodaju loptu, a Hakim mi je rekao da prestanem i da budem profesionalac. Rekao sam mu da ne želim da slušam ta s*anja i da mi doda loptu", ispričao je u podkastu Maksvel, koji je bio kombo bek u tom timu Roketsa.

Umesto argumentovane rasprave o igri čitavog tima Hjustona, Hakim Olajdžuvon je rešio da ga šamarom ućutka pred punom svlačionicom!

"Ustao je, nadvio se ispred mene i opalio mi šamarčinu. A gad ima tako tešku i tvrdu ruku da bi mogao rezati meso njom. Izbacio me je iz stolice, a ja sam je uzeo, bacio je prema njemu i razbio staklo. Svi su se razbežali, u svlačionicu je upala policija s izvučenim pištoljima i govorila mi da se smirim. Nisam mogao verovati, na poluvremenu profesionalne utakmice, policija me ima na nišanu. Govorili su mi da spustim nož jer sam imao u ruci komad stakla i hteo sam d aizbodem tog gada. Ali svi su se razbežali pa nisam nikoga mogao da uhvatim. Takav sam bio nekad", otkriva "Mad Max".

Pogledajte njegovo gostovanje:

Neverovatna priča nekadašnjeg NBA košarkaša. Izvor: Youtube/fubo Sports

Ipak, ispričao je Vernon i da se Hakim Olajdžuvon kasnije promenio i da je sa njim bilo mnogo lakše sarađivati nakon što je prešao u islam. Kada je legendarni centar postao musliman, postao je bolja osoba i fantastičan saigrač, tvrdi Maksvel koji je u NBA ligi igrao od 1988. do 2001. godine.

Karijeru dužu od decenije, pored dve titule i velikog incidenta sa Hakimom obeležili su incidenti u kojima se tukao sa navijačem Portlanda, kao i svojim saigračem Gerijem Pejtonom. Na kraju, tu je bilo i hapšenje zbog posedovanja marihuane koju su policajci našli u njegovom automobilu nakon soabraćajnog prekršaja.