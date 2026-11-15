Dragan Stojković Piksi se vraća u kineski fudbal, očekuje se njegov dolazak u Šandong Taišan. Novi izazov za bivšeg selektora Srbije.

Izvor: MN Press

Bivši selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi uskoro bi trebalo da se vrati u kineski fudbal. Prema informacijama novinara Lu Mija, nekadašnji selektor Srbije postigao je dogovor sa Šandong Taišanom i očekuje se da klub njegov dolazak zvanično potvrdi naredne nedjelje.

Lu Mi je objavio da je Šandong Taišan praktično dogovorio angažovanje novog trenera, a zatim je njegovu informaciju potvrdio i "Football News", koji navodi da će bivši trener Guangdžou R&F-a ponovo raditi u kineskoj Superligi.

Vidi opis Piksi se vraća tamo gdje ga dobro pamte: Sve je spremno za novi angažman Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Prije izvjesnog vremena čuo sam da Taišan želi da dovede stranog trenera koji je već poznato lice u kineskom fudbalu. U međuvremenu je to praktično dogovoreno, ali nisam očekivao da će to biti tako 'stari' trener kao što je Stojković. Očekujem da će biti zvanično objavljeno naredne nedjelje. Biće zanimljivo da se Stojković u novoj sezoni sastane sa Đordijem", napisao je Lu Mi.

Stojković ima 61 godinu, a tokom trenerske karijere posebno je bio primijećen u Aziji - vodio je Nagoju Grampus, Guangdžou R&F i reprezentaciju Srbije. U Japanu je 2010. sa Nagoja Grampusom osvojio prvu titulu prvaka Japana u istoriji kluba. U Guangdžou R&F stigao je 2015. i na klupi tog kluba ostao do početka 2020. Najbolji plasman u kineskoj Superligi ostvario je 2017, kada je ekipa završila sezonu na petom mjestu.

Nakon odlaska iz Kine, Stojković je preuzeo reprezentaciju Srbije. Sa Orlovima je učestvovao na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, kao i na Evropskom prvenstvu 2024. Ipak, mandat na klupi Srbije se nije završio slavno, bivši fudbaler je zamijenjen Veljkom Paunovićem, ali nacionalni tim ni pod promjenom selektora nije uspio da proigra i donese radost u domove navijača.

Šandong Taišan je ovu sezonu završio na četvrtom mjestu kineske Superlige, a u posljednjem kolu savladao je Čengdu Rongčeng rezultatom 3:2. Dolaskom u Šandong Taišan Stojković bi tako započeo drugi mandat u kineskom fudbalu, nekoliko godina nakon što je napustio Guangdžou R&F.