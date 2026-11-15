Arina Sabalenka se izvinila nakon što su ukrajinski mediji prenijeli da je vrijeđala Elinu Svitolinu tokom meča na Završnom mastersu.

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Društvene mreže su se "zapalile" posle meča Završnog mastersa na kojem je Arina Sabalenka poražena od Eline Svitoline, a kako to inače biva susret Bjeloruskinje i Ukrajinke uvijek privlači posebnu pažnju. Međutim, ovaj je prevazišao sva očekivanja, pošto je u njemu - navodno - Sabalenka vrijeđala Svitolinu, kako ukrajinski mediji prenose, uz dosta psovki. Zbog toga se Bjeloruskinja hitno oglasila:

"Želim da razjasnim nešto u vezi sa mog poslednjeg meča što se u poslednje vrijeme širi internetom.

Vidi opis "Nisam psovala Svitolinu, evo kome je bilo upućeno": Sabalenka vrijeđala Ukrajince pred kamerama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Wu Xiaoling / Xinhua News / Prof Br. slika: 5 5 / 5

Moja izjava nije bila upućena Elini (Svitolini). Bila sam frustrirana zbog manje grupe gledalaca koji su agresivno navijali kada sam griješila, pa sam u tom trenutku emotivno reagovala.

Ipak, trebalo je drugačije da odreagujem na svoju frustraciju i izvinjavam se svima koje sam uvrijedila. Elina je odigrala sjajan meč i želim joj sve najbolje u nastavku turnira", napisala je Arina Sabalenka.

Zbog čega se oglasila Sabalenka?

Društvene mreže vrve od komentara kako je nekad prva igračica svijeta na Završnom mastersu izvrijađela rivalku. Ukrajinski mediji tvrde da je rekla: "Ta je***a ukrajinska ku**a. Pobogu", navodno je rekla Sabalenka.

“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?These are the words ️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against Elina Svitolina.What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2.But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents.Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng)November 14, 2026

Bjeloruska teniserka je na razočaravajući način završila sezonu. Osvajačica četiri grend slem titule je poražena na Završnom mastersu od Eline Svitoline, koja je obezbijedila mjesto u nokaut fazi WTA finala. Susret je završen rezultatom 6:3, 3:6, 6:1 u korist Ukrajinke.

Ovom scenariju u mnogome je doprinijela Mira Andrejeva koja je prethodno sa 2:0 savladala Beloruskinju i to nakon što joj je oduzela vezanih 11 gemova. S druge strane, pred Svitolinom je nokaut faza - Ukrajinka koja je u medijima prisutnija zbog privatnog života, a manje zbog igre. Ipak, uspjela je da u četvrtfinalu pobedi Lindu Novosku 6:2, 6:1, a u polufinalu će joj biti rivalka Mira Andrejeva, a mlada Ruskinja je već u grupnoj fazi bila ubedljiva sa 6:4, 6:0.