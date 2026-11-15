Zdravko Čolić na udaru: Fanovi bijesni, zamjeraju mu kontakte sa moćnicima, opleli i po ćerki

Zdravko Čolić našao se na meti kritika dijela svojih obožavalaca, koji su poručili da su razočarani njegovim pojedinim postupcima i da više ne žele da ga podržavaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na društvenoj mreži Iks osvanule su brojne objave u kojima korisnici komentarišu odnos Zdravka Čolića sa ljudima iz političkog života, ali i vezu njegove ćerke Lare sa Aleksom Šarićem, sinom Darka Šarića, koji je pravosnažno osuđen u postupcima povezanim sa trgovinom narkoticima.

Jedna korisnica, koja se na ovoj mreži predstavlja kao "Kneginja", napisala je da se posle više od četiri decenije odrekla pjevača čije je koncerte nekada posjećivala i prelazila stotine kilometara kako bi ga slušala.

"Eto, srušio mi se Sneško koga sam pravila oko 40 + godina. Rastala sam se zauvjek od moje 'ljubavi', mog idola. Od onog na čije koncerte sam išla prelazeći i po 400 kilometara. Zvanično, Zdravko Čolić za mene više ne postoji. Tužna sam zbog razočarenja, ipak život ide dalje", napisala je ona.

Kada ju je jedan od pratilaca upitao šta je pjevač uradio, pa je donela takvu odluku, navela je nekoliko razloga.

Pogledajte objave sa društvene mreže Iks:

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a u komentarima su se nizale poruke drugih korisnika koji su iznosili svoje stavove o Čoliću. Pojedini su ga kritikovali zbog ranijih nastupa na privatnim proslavama i kontakata sa političarima, dok su drugi pisali da su i sami razočarani pevačem.

"Prije desetak godina je pjevao Tončevu na svadbi ćerke, dok se njegova zabavlja sa Šarićevim sinom. More marš! Svima koji su zarađivali za porodicu? Ajde zdravo takvima. Samo je Balašević zaslužio poštovanje", "Upravo tako. Gud baj, Čarli. Nema više", "I legenda ode u legendu", "Jao, drugarice, kad je čovek dolazio da peva Milu Đukanoviću i podrži njegovu izbornu kampanju", "Pa on je bio baš blisko, blisko s svakom vlašću. Ali otkad se sa ovima slizao, od mene baj, baj", samo su neki od komentara.

Čolić o odnosima sa političarima

Zdravko Čolić je u ranijim intervjuima govorio o poznanstvima sa ljudima iz političkog života, ističući da nikada nije bio član nijedne političke stranke i da druženje sa političarima ne smatra političkim opredjeljenjem.

Govoreći o svom odnosu prema nekadašnjem jugoslovenskom sistemu i Josipu Brozu Titu, pjevač je isticao da se ne odriče prošlosti i uspomena iz tog perioda, kada je izvodio i pjesmu "Druže Tito, mi ti se kunemo". U intervjuu za "Jutarnji list" rekao je da je voleo Tita i da ne pripada ljudima koji mijenjaju stavove i brišu delove svoje biografije u skladu sa trenutnim političkim okolnostima.

U razgovoru za tadašnje "Naše novine" 2013. godine, Čolić je detaljnije objasnio svoj odnos sa političarima, osvrnuvši se i na odlazak na koktel Srpske napredne stranke.

"Nisam član nijedne partije, ali i za vreme komunizma smo se mi umetnici družili s političarima. To je svuda u svijetu sasvim normalna stvar. Dobio sam poziv od Željka Mitrovića da odemo na koktel SNS. Aleksandar Vučić je zvao Željka, a on je preko svojih ljudi pozvao mene da odemo na koktel bez ikakve namjere da ja sjedim u sali. Tu je bilo mnogo ljudi koji nemaju veze sa SNS, pa sam bio i ja. Nisam tu došao kao politički ili stranački čovek, niti da se nekome dodvorim, nego je to bio jedan gest dobre volje", rekao je tada Čolić.

Govorio je i o poznanstvu sa Borisom Tadićem, Zoranom Đinđićem i Vojislavom Koštunicom, naglašavajući da su njihovi susreti bili privatne ili poslovne prirode.

"Borisa Tadića poznajem dugo i onda smo tako pred izbore pili kafu, potpuno privatno, bez ikakve namjere da mu to politički pomogne. Zorana Đinđića sam upoznao posle koncerta na Marakani. Sedeli smo dugo, pričali i popili nekoliko pića posle koncerta. Uvijek bi to nekome zasmetalo, a nekome i ne bi. Voleo je pesmu 'Nataša', koju sam pevao negde na dnu srca. Kad sam sarađivao s Telekomom, premijer je bio Koštunica. Radili smo otvaranje video-linije i ja sam ga tada zagrlio srdačno, pošto je to normalna stvar. I s drugom Titom bio sam četiri puta i često sam pričao u svojim intervjuima o tome. Tako sam vaspitan, mi smo uvek kao porodica cenili ako je većina izabrala vlast, bez obzira na lične simpatije prema određenim ljudima", zaključio je pjevač.

(Kurir/MONDO)