Ljetna avantura se pretvorila u pakao nakon što su "pozajmili" skupocjeni električni bicikl Marka Livaje.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Trojica mladića iz Novog Sada osuđeni su na uslovne zatvorske kazne zbog krađe skupocjenog električnog bicikla hrvatskog fudbalera Marka Livaje. Krivično djelo je počinjeno prošlog ljeta u Splitu, a izvršioci su priznali krivicu pred sudom.

Oliver Ekmešić (21), Dejan Živković (20) i Dejan Moldovan (26) su pred splitskim sudom priznali krivicu i dobili kaznu godinu dana zatvora uslovno, prenosi "N1". Oni su prethodno proveli dva mjeseca u istražnom zatvoru na Bilicama.

Krali tokom ljetovanja

Kako se navodi u optužnici, trojica mladića počinila su osam krađa između 13. i 21. avgusta, uglavnom na području splitske Zapadne obale i Žnjana. Među ukradenim predmetima našao se i Livajin električni bicikl marke "Grejp" čija je vrijednost procijenjena na 8000 evra.

Većina ukradenih stvari vraćena je vlasnicima, dok su za dva električna trotineta koja nisu pronađena mladići nadoknadili štetu u iznosima od 450 i 600 evra.

Mladići su se branili kako nisu namjeravali da zadrže bicikle, već su ih "pozajmljivali" kako bi se vozili duž obale. Ova avantura je prevazišla granice zakona, a kako su naveli, stigli su na ljetovanje bez osiguranog smještaja, zbog čega su spavali na plaži.

Izvinjenje Livaji

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od počinilaca Dejan Živković rekao je kako nije znao kome pripada skupocjeni bicikl, a kada je saznao, uputio mu je izvinjenje.

"Poslao sam mu pismo izvinjenja. Ne znam je li ga dobio", rekao je Živković.

Dodao je da je tokom tog ljetovanja prvi put u životu vidio more i da nije razmišljao o posljedicama svojih postupaka.

"Malo me sve ponijelo. Nismo namjeravali da zadržimo bicikle. Mnogo mi je žao zbog svega. Samo smo željeli da se provozamo sa jednog kraja plaže na drugi. Sada smo naučili da se tuđe stvari ne uzimaju bez pitanja", rekao je.