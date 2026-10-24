Sjajan meč odigrali su Napoli i Roma, a na kraju nije bilo pobjednika (3:3).

Izvor: Alessandro Garofalo / LaPresse / Profimedia

"Makazice" Andre-Frenka Zamba-Angise iz 28. minuta bile su samo uvod u spektakularan Derbi Sunca u Napulju!

Na kraju su Napoli i Roma na "Maradoni" podijelili bodove, a mogli smo da vidimo šest golova u jednoj od najvećih utakmica italijanskog fudbala.

Pomenuti Kamerunac je bio strijelac za 1:0 Napolija, da bi Skot MekTominej u 50. na semaforu ispisao 2:0. Vjerovali su domaći navijači da će to biti dovoljno za trijumf, pogotovo nakon što se pri istom rezultatu ušlo i u posljednjih 20 minuta.

Ipak, za vrlo kratko vrijeme se "vučica" vratila iz mrtvih. U roku od četiri minuta mrežu Napolitanaca pogađali su Sule i Balerdi, ali je u 83. minutu prednost domaćem timu vratio već pomenuti MekTominej.

Nije tu, međutim, bio kraj drami u ovom susretu jer je i Balerdi u 89. minutu postigao gol za 3:3, da bi u nadoknadi zbog prigovora "pocrvenio" strateg Napolija Masimilijano Alegri.

Roma je na ovaj način i nakon osmog kola bez poraza, a trenutno je trećeplasirana sa 18 bodova. Napoli je na desetom mjestu sa sedam manje.

(mondo.ba, D. Šutvić)