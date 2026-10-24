Sjajan gol postigao je Andre-Frenk Zambo Angisa u prvom okršaju Napolija i Rome ove sezone.

Izvor: Alessandro Garofalo / LaPresse / Profimedia

Osmo kolo Serija A proteći će u znaku prvog ovosezonskog Derbija Sunca – okršaja Napolija i Rome.

Prvi od dva duela odigrava se ove subote na "Maradoni", a u toku je bio 28. minut kada su Napolitanci na sjajan način stigli do vođstva protiv "vučice".

Poslije slobodnog udarca Politana, odbrana Rimljana je nakratko otklonila opasnost. Izbacila je loptu, ali samo na 11 metara do Anguise, koji je "makazicama" savladao Golinija. Čuvar Romine mreže samo je pogledom ispratio kako lopta ide iza njegovih leđa nakon šuta Amerikanca.

Pogledajte taj pogodak:

ZAMBO ANGUISSA, SENHORAS E SENHORESUM G O L A Ç O https://t.co/9jFVKMaNBV — César Costa (@cesar21costa)October 24, 2026

(mondo.ba, D. Šutvić)