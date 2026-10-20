Navijači Mančester sitija masovno donose banane na tribine kao simbol podrške klubu u teškim vremenima i sjećanje na prošlost.

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U najtežim trenucima svog kluba u novijoj istoriji, navijači Mančester sitija u sve većem broju donose na tribine banane na naduvavanje. Njima simbolišu svoje jedinstvo sa klubom i sjećanje na osamdesete, kada su se kretali iz sezone u sezonu između prve i druge lige (tada Divizije 1 i Divizije 2).

Zašto baš banana?

Navijač Mančester sitija je 1987. godine donio na Mejn roud, nekadašnji stadion Sitija (1923-2003) veliku bananu na nadudvanje i sve zabavio na tribini. Uradio je to iz šale, zbog opklade, a toliko se "primila" ta šala da su navijači Sitija našli vezu između banane i tadašnjeg napadača Sitija, Imrea Varadija.

Engleski špic mađarskog porijekla imao je prezime koje je Engleze podsjećalo na riječ "banana" i tako su ga prozvali - "Imre Banana". Kasnih osamdesetih tako su tribine nekadašnjeg doma Sitija bile preplavljenje bananama i ne samo njima.

"Oni ni ne znaju da sam bio fudbaler"

Imre Varadi je u intervjuu za "Dejli mejl" priznao koliko mu prija što ga pamte i danas na Sitijevim tribinama. Bar po nadimku.

"Mislim da navijači na taj način (bananama) pokazuju da će biti uz klub šta god da se desi i da će se svakako zabavljati. Prolazili smo kroz teška vremena, bili smo u drugoj i trećoj ligi i nikad ne zaboravljamo svoju istoriju, ali volimo klub i uvijek ćemo biti uz njega i navijati", rekao je Varadi.

"Zaista je zabavno sve to sa bananama i pomoglo je svima da se pokrenu. Vidio sam na Enfildu (na derbiju protiv Liverpula) da je na tribini bilo 'more' banana, vidio sam majke, očeve i decu kako ih nose na utakmice i bilo je nevjeovatno. Tako sam počastvovan što sam dio toga. Ne verujem da bilo ko među njima zna da sam bio fudbaler", kazao je Englez mađarsko-italijanskog porijekla.

Imre "Banana" se toliko srodio sa svojim nadimkom da je počeo i da zarađuje od njega, pa proizvodi banane na naduvavanje i prodaje ih širom svijeta, kao i majice, značke, bedževe

Šta navijači Sitija poručuju bananama?

Taj običaj je prethodnih godina ponovo oživljen, kao veza sa nekadašnjim Sitijem, pre arapskih miliona i milijardi, koje su ušle u klub od 2008. godine. Samo deset godina ranije Siti je bio trećeligaš, a u ovom trenutku "građani" su već deceniju najdominantniji engleski klub. Ipak, čekaju ga neizvjesna budućnost i sigurno izbacivanje u niži rang bar na nekoliko godina zbog kršenja finansijskih pravila.