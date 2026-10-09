Fudbalski savez Srbije dobio kaznu za naredni meč reprezentacije na svom terenu, za naredno gostovanje nacionalnog tima i objedinjenu novčanu kaznu od gotovo 130.000 eura

Izvor: MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće 13. novembra u Beogradu veoma važnu utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Njemačke, ali tribine neće biti pune. Nakon mečeva protiv Grčke i Holandije na stadionu "Rajko Mitić", UEFA je kaznila srpski nacionalni tim - koji će naredni meč igrati samo pred djecom i gostujućim navijačima!

Očekuje se da oko 2.000 njemačkih navijača bude prisutno na stadionu, dok će za reprezentaciju Srbije navijati samo djeca, kao što je to često slučaj kada UEFA određuje kazne nacionalnim timovima. Ovog puta je odluka Disciplinske i etičke komisije UEFA doneta u objedinjenom postupku nakon mečeva protiv Grčke i Holandije.

"Zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, FSS je kažnjen sa 50.000 evra i jednom utakmicom bez publike na domaćem terenu. Dodatno su izrečene kazne od 22.500 eura zbog prenošenja poruka neprimerenih sportskom događaju, 2.000 evra zbog upotrebe pirotehnike i 15.000 eura zbog ulaska na teren. Ukupna novčana kazna za ova dva susreta iznosi 89.500 evra", navodi se u objavi Fudbalskog aveza Srbije.

Navijačima koji su već kupili ulaznice za utakmicu protiv Njemačke biće ponuđene dvije opcije: povrat novca ili mogućnost da kupljenu ulaznicu iskoriste za besplatan ulaz na sve utakmice koje reprezentacija Srbije bude igrala na domaćem terenu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Detalji o postupku refundacije i ostvarivanju prava na besplatan ulaz biće naknadno objavljeni, a vlasnici ulaznica direktno kontaktirani i blagovremeno informisani.

Srbija će bez podrške svojih navijača biti i na utakmici u Grčkoj, jer je povodom gostujuće utakmice protiv Holandije 4. oktobra u Ajndhovenu, Fudbalskom savezu Srbije izrečena i zabrana prodaje ulaznica svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu, uz novčanu kaznu od 20.000 eura. Još 20.000 eura izrečeno je zbog političke poruke, pa ukupan iznos novčanih kazni za sva tri susreta iznosi 129.500 eura.

Fudbalski savez Srbije apeluje na navijače da podršku nacionalnom timu pružaju odgovorno, uz poštovanje pravila i protivnika. Diskriminaciji, političkim i drugim neprimerenim porukama, pirotehnici i incidentima nije mesto na tribinama, jer njihove posljedice direktno pogađaju reprezentaciju i Savez.

Meč Srbije i Njemačke u Beogradu je izuzetno važan, jer je to posljednja šansa da Srbija pobedom ostane u trci za treće mjesto u grupi. Ukoliko reprezentacija i na tom meču ne ostvari pobjedu, sasvim sigurno će biti posljednjeplasirani tim i onda će joj maksimum biti baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija. Podsjećamo, za meč protiv Njemačke suspendovan je i selektor Veljko Paunović.