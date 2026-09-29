Mančester siti proglašen krivim za ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom skoro decenije. Kazna će biti izrečena u narednom postupku.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mančester siti je proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom perioda od devet sezona, saopštila je liga. Takođe je navedeno i to da je nezavisna komisija utvrdila da je Siti kriv i zato što u većini slučajeva nije sarađivao u istrazi.

Komisija je utvrdila da je Siti koristio šeme kojima je "vještački uvećavao prihode kluba i smanjivao troškove za više od 900 miliona funti tokom spornog perioda", kako bi izgledalo da ispunjava finansijska pravila.

Navodi se da je Siti između sezona 2009/10. i 2017/18. sklapao "fiktivne" ugovore sa pojedinim partnerima, odnosno ugovore koji nisu prikazivali stvarni dogovor između strana. Klub je, prema nalazima komisije, takođe podnosio netačne finansijske izvještaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora.

Kazna će tek biti izrečena

Siti je saopštio da će se žaliti na odluku, uz obrazloženje da ona sadrži "jasne materijalne greške u pogledu prava, principa i činjenica i da je zbog toga pravno neodrživa".

Komisija je utvrdila da bi, da su finansijski podaci bili tačno prikazani, klub u velikoj mjeri prekršio ograničenja za trošenje novca, koja su propisali Premijer liga i UEFA.

Kako je saopštila liga, kazna će biti određena u okviru dodatnog postupka pred nezavisnom komisijom.

Izvršni direktor Premijer lige Ričard Masters oglasio se ovim povodom: "Osnovna odluka utvrđuje činjenice o onome što se događalo u Mančester sitiju tokom tog perioda. U njoj se detaljno navodi kako je klub sistematski kršio pravila Premijer lige gotovo čitavu deceniju. Ona takođe potvrđuje opravdanost odluke Premijer lige da pokrene ovaj postupak protiv Mančester sitija. Iako je dosadašnji proces bio dug i težak, Liga je ostala odlučna u namjeri da se činjenice utvrde nezavisno."

Mančester siti: "Nismo krivi"

Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Siti je saopštio da ne prihvata optužbe i da je nevin.

"Klub je nevin za optužbe koje je iznijela Premijer liga i postoji obimna količina nepobitnih dokaza koji potvrđuju sve naše stavove u ovom slučaju. Klub će stoga biti neumoljiv i, kada bude potrebno, proaktivno će koristiti sve odgovarajuće regulatorne i pravne forume", naglašeno je u saopštenju.

(MONDO)