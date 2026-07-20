Roberto Ajala je nakon kraja utakmice finala Svjetskog prvenstva iz čista mira nasrnuo na Danija Olma i krenuo da ga udara pesnicama.

Izvor: X/@victor_nahe

Fudbaleri Argentine nisu dobro podnijeli poraz od Španije u finalu Svjetskog prvenstva, a očigledno ni stručni štab nije bio ništa bolji. Vidjeli smo svi kako je Leandro Paredes tukao Gavija i Erika Garsiju posle meča, a sada se pojavio snimak na kome Roberto Ajala napada Danija Olma.

Jedan od asistenata u štabu Lionela Skalonija i nekada legendarni štoper selekcije Argentine napao je duplo mlađeg Olma. Vezista Španije je upravo zagrlio Nika Gonzalesa i poprilao je sa njim, a onda je Ajala nasrnuo na njega.

Napao ga je i odgurnuo, a dok zbunjeni Dani Olmo nije mogao da vjeruje šta se dešava Erik Garsija se postavio između njih dvojice i spriječio da situacija eskalira. Pogledajte kako se to desilo:

Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3



Casi le dobla en edad



Qué manera de destrozar tu imagen y legadopic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe)July 20, 2026

Ko je Roberto Ajala?

Iako visok samo 177 centimetara bio je nevjerovatan štoper i odigrao je čak 116 utakmica za nacionalni tim. Najviše ga pamtimo po igrama u dresu Valensije, ali nastupao je za River Plejt, Napoli, Milan, Saragosu i argentinski Rasing. Kao igrač sa Argentinom je osvojio Olimpijske igre u Atini 2004. godine, a kao član stručnog štaba Svetsko prvenstvo u Kataru i dva izdanja Kopa Amerike.

Šta je rekao Dani Olmo

Pitali su španski novinari Danija Olma posle meča šta ima da kaže na ponašanje Argentinaca i na to što je Španija napravila špalir Argentincima, a oni su se okrenuli leđima i otišlo daleko od podijuma kada se dodjeljivao pehar Španiji.

"Pa... To zaista nije bitno na kraju. Mislim da je bitno da mislimo o vrijednostima koje želimo da prikažemo svima koji gledaju. Mi smo uzori mnogim generacijama, velikom broju djece i mislim da oni takođe treba da budu uzori i da se se ponašaju lijepo", rekao je on posle meča.

Šta će biti sa Ajalom

Vidjećemo. Lionel Skaloni koji je doveo svoje nekadašnje saigrače Valtera Samuela, Pabla Aimara i Roberta Ajalu praktično je najavio povlačenje sa mjesta selektora. Da li to znači da će se povući i cio stručni štab ili će zapravo neko od njih dobiti šansu da vodi tim, kao Skaloni nakon odlaska Horhea Sampaolija, ostaje da se vidi.

(MONDO, N.L.)