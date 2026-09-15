Jedan od najboljih fudbalera na svetu Kilijan Mbape je jednom izjavom pokrenulo lavinu u reprezentaciji Francuske. Od tog trenutka komentari se neprestano nižu.

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Uskoro ćemo saznati najboljeg fudbalera svijeta za 2026. godinu, a dok čekamo dobitnika Zlatne lopte provlači se još jedna tema. Vjerovanja su da je u reprezentaciji Francuske situacija sve lošija i da je razdor između Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea sve dublji. Ovu teoriju pokušao je da potvrdi i bivši fudbaler, a sad analitičar Žerom Roten.

"Dembele je to jako loše prihvatio i mora da je ljut na Kilijana Mbapea. Za njega je to neka vrsta izdaje. To su teške riječi, ali on se zaista tako osjeća. I nije jedini. Ljudi iz Usmanovog kruga, svlačionice PSŽ-a i njegovi saigrači u reprezentaciji misle isto", bio je vrlo direktan Roten.

Francuska je bila jedan od glavnih favorita na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, pa je ipak ostala bez finala, a onda i bez trećeg mjesta. Iako su se Trikolori prošetali do mečeva za medalju, dešavanja koja su uslijedila natjerala su navijače da misle da je situacija u ovom timu sve lošija.

"Reprezentacija je na strani Dembelea"

"Kažu mi da mnogi reprezentativci ponovo ne razumiju njegove izjave. Više su na strani Dembelea nego Mbapea. Iako je u pitanju isti tim, čini se da su se formirala dva tabora."

Sad je na novom selektoru Zinedinu Zidanu velika odgovornost.

"Zaista me zanima da vidim kako će se Usman Dembele i Kilijan Mbape rukovati na sljedećem sastanku reprezentacije. Mislim da će biti izuzetno napeto", dodao je.

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"Utisak koji je ostavljen na Svjetskom prvenstvu je danas još jasniji. Mnogi igrači su imali problema sa Mbapeovim ponašanjem i izjavama, to je činjenica. On je okrenuo mnoge protiv sebe unutar reprezentacije. Svjetsko prvenstvo se završilo onako kako jeste, a kada ste najbolji strijelac i ponašate se na primjeren način, kao što je Kilijan tada uradio, kritike unutar tima se stišavaju. Međutim, takve izjave će mu sada naštetiti", vjeruje Roten.

Kako je došlo do raskola u reprezentaciji Francuske?

Kilijan Mbape je govorio o kandidaturi za osvajanje Zlatne lopte i tom prilikom nije štedio riječi dok je govorio o uslovima koji su na svjetsku scenu probili njega, a koji su probili njegovog najboljeg saigrača iz nacionalnog tima - Usmana Dembelea.

"Dembele? On je uvijek bio smatran talentovanim igračem. Ja sam, s druge strane, uvijek bio viđen kao izabrani. Stigao sam do vrha veoma rano. Usman je imao drugačiji put, obilježen povredama, ali je uspio da se vrati", rekao je u razgovoru za Frans fudbal.

Mbape je nekoliko puta naglasio da on nije bio "izabran", što je pokrenulo lavinu komentara.

"Znate, uvijek sam bio na dnu klase, vrijedno sam radio. Tokom cijele karijere nisam ništa rekao, ali sam nevjerovatno naporno radio. Kao što sam rekao, nikada nisam bio izabran. Ali sam nevjerovatno naporno radio", dodao je on.