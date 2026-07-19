Francuski napadač postigao je dva gola protiv Engleske i stigao do 22 pogotka na svjetskim prvenstvima, čime je postao najbolji strijelac u istoriji Mundijala.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Iako je Francuska porazom od Engleske rezultatom 6:4 završila nastup na Svjetskom prvenstvu 2026, Kilijan Mbape imao je razlog za slavlje.

Francuski napadač postigao je dva gola u meču za treće mjesto i tako ispisao novu stranicu fudbalske istorije.

Mbape je stigao do ukupno 22 gola na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Lionela Mesija, koji je tokom karijere na Mundijalima postigao 21 pogodak.

Do ovog impresivnog učinka stigao je sa svega 27 godina. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine postigao je četiri gola, u Kataru 2022. osam, dok je na aktuelnom Mundijalu mrežu protivnika zatresao čak deset puta.

Time je postao prvi fudbaler još od legendarnog Gerda Milera koji je na jednom Svjetskom prvenstvu postigao najmanje deset golova. Njemački napadač taj podvig ostvario je davne 1970. godine.

Ipak, Mbape bi rekord mogao da zadrži veoma kratko, jer Lionel Mesi večeras ima priliku da ponovo preuzme prvo mjesto na vječnoj listi strijelaca Svjetskih prvenstava.