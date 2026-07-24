Finansijski izveštaj FIFA otkriva da Infantino zarađuje 6 miliona dolara godišnje, uključujući značajno povećanje bonusa.

Izvor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Prethodnih meseci predsednik FIFA Đani Infantino i te kako je bio u fokusu javnosti. Pratio je Donalda Trampa u stopu, igrao kako je američki predsednik od njega zahtevao, povlačio je nepopularne i kontrovezne poteze urušivši na taj način poziciju najmoćnijeg čoveka fudbala.

Zbog toga se sve više priča o njegovoj plati, a verovali ili ne - zarađuje 6 miliona dolara godišnje. U pitanju je podatak koji je vidljiv na osnovu finansijskog izveštaja FIFA iz prošle godine, a tek ga čeka isplata za mundijalsku godinu.

Fnancijsko izvješće FIFA-e otkrilo je zapanjujuće podatke o plaći predsjednika Giannija Infantina, potaknuvši lavinu reakcija i usporedbi s mračnom prošlošću organizacije.

Kako je Infantino dobio povišicu?

Iznos od 6 miliona dolara dolara dosegnut je prvenstveno zbog povećanja njegovog godišnjeg bonusa za čak 33 posto, koji je narastao za 550.000 švajcarskih franaka na ukupno 2,2 miliona, dok je osnovna plata ostala ista (2,2 miliona "švajcaraca").

Na taj način može da se konstatuje da Đani Infantino zarađuje mnogo više novca nego pojedini selektori. Primera radi od prvaka sveta Luisa de la Fuentea dobija tri puta manju platu, a kao što navijači na društvenim mrežama pitaju - "Šta to Infantino radi za fudbal da bi dobijao toliki novac?".

Inače, sve više se u poslednje vreme priča o tome da bi UEFA mogla da "pogura" odlazak Infantina sa čela FIFA, dok se i njemu mili da preuzme novu funkciju koju mu je namenio njegov prijatelj Donald Tramp.

Tako bi već od naredne godine mogli da ga vidimo na mestu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, tvrde mediji.