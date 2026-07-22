Donald Tramp želi da Đani Infantino postane generalni sekretar UN-a, a njegov uticaj na FIFA postavlja mnoga pitanja o regularnosti Svjetskog prvenstva.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino slušao je bez pogovora sve što mu naredi američki predsjednik Donald Tramp, tako da je čak uticao na to da se suspenduje crveni karton Folarinu Balogunu za meč osmine finala. Zbog toga, a i još mnogo stvari, teško je tvrditi da je Svjetsko prvenstvo uopšte bilo regularno i postavlja se pitanje - zašto Infantino toliko "cvika" od Trampa?

Pretpostavljalo se da je to zbog toga što su Amerikanci više od decenije ljuti na FIFA zbog odluke da se Svjetsko prvenstvo 2022. godine održi u Kataru, ali izgleda da nije samo to - nego se i Đani Infantino nada ličnoj koristi.

Tramp sprema Infantina za Ujedinjene Nacije

Prema informacijama poznatog "Njujork posta", Donald Tramp želi da predsjednik FIFA Đani Infantino bude sledeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Pozivajući se na izvor blizak Trampu, navodi se da američki predsjednik vjeruje kako je Infantino "poštovan širom svijeta i ima posebnu sposobnost da spaja ljude".

Naslednik trenutnog šefa UN-a Antonija Gutereša stupiće na petogodišnju dužnost 1. januara 2027. godine, a posle svega što je Infantino uradio ove godine na Svjetskom prvenstvu - daju mu se male šanse da opet bude predsjednik FIFA.

Može li Infantino na ovu funkciju?

Prema članu 97 Povelje UN-a, generalnog sekretara imenuje Generalna skupština na preporuku Savjeta bezbijednosti. Da bi došao na tu funkciju, Infantinu bi najprije bila potrebna podrška Savjeta bezbijednosti (tijelo od 15 članova), u kojem bilo koja od pet stalnih članica može iskoristiti pravo veta, prije nego što dobije odobrenje Generalne skupštine.

Otkako se prošle godine vratio u Bijelu kuću, Tramp je osjetno smanjio finansiranje UN-a i povukao SAD iz nekoliko organizacija povezanih sa UN-om, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO)

Podsjetimo, Infantino je inače Trampu dao "nagradu za mir" ispred FIFA pred žrijeb Svjetskog prvenstva.