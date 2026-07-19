FIFA je isplanirala program za poluvrijeme finala Svjetskog prvenstva koji je teško zamisliti da će trajati 15 minuta.

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Nakon što smo u meču za treće mjesto na Svetskom prvenstvu videli cirkus što se tiče same igre, na finalu bismo mogli da vidimo cirkus na poluvremenu. Nakon što je "pauzama za hidraciju" svaki meč na Mundijalu bez obzira na to kakvi su vremenski uslovi podijeljen u četvrtine, sada nas očekuje pravi vašar na poluvremenu.

Dakle po uzoru na Superbol sada FIFA i Đani Infantino prave šou na poluvremenu, koji, bar tako deluje, samo oni žele. Vidjećemo nastupe više zabavljača, a kako će sve to stati u predviđenih 15 minuta, teško je shvatiti. Iz FIFA je bilo najava da "pauza neće trajati više od 17 minuta", ali mada je i to protivno pravilima teško je shvatiti kako će se to izvesti.

Na "Met lajf stadionu" u Nju Džersiju vidjećemo neke od najvećih planetarnih zvijezda i postoje glasine da su se kuće koje prenose meč spremile na čak pola sata pauze između dva poluvremena!

Daj Madonu, Šakiru i K-Pop, može sve

Još u maju su FIFA i Đani Infantino izbacili saopštenje u kome se najavljuje da će na poluvremenu finala nastupani Madona, Šakira i BTS, jedan od najpopularnijih bendova korejske pop muzike. Sve u 15 minuta!

"Madona, Šakira i BTS su globalne ikone čija muzika prelazi granice i generacije i ponosni smo što donosimo prvi ikada šou na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva koji će režirati Kris Martin iz Koldpleja", navodilo se tada u saopštenju. I to nije bio kraj.

Nakon što se na "Koačeli" vratio na scenu sada su uspjeli da ubace i Džastina Bibera u program, a tu će biti i čuveni dirgent Dudamel iz FIlharmonije u Los Anđelesu.