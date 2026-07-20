Pauza na poluvremenu trajala je skoro pola sata, iako je najavljeno da će biti maksimalno 17 minuta.

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Španija je savladala Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva, i tako osvojila drugu titulu u istoriji, a najviše polemike tokom i nakon meča se povelo oko spektakla na poluvremenu. Iako je bilo najavljeno da će šou na velikoj pauzi trajati oko 17 minuta, potrajalo je mnogo duže. Evropski ljubitelji fudbala su bili bijesni zbog performansa u režiji Amerikanaca, dok ima onih kojima ništa nije smetalo,.

Vidjeli smo neke od najvećih svjetskih zvezda kako izvode planetarne hitove, a posebnu pažnju su privukli legendarni Ronaldo i Ronaldinjo kada su "uletjeli" na stadion "Metlajf" u društvu Madone. Nastupali su još Džastin Biber i Šakira, bili su tu i Mapetsi, a utisak mnogih je bio da su gledali Super Boul.

Koliko je sve trajalo?

Poluvrijeme finala Svjetskog prvenstva trajalo je tačno 27 minuta i 24 sekunde, što je samo dva minuta manje od efektivnog vremena igre prvog poluvremena (29:42). Nije se komentarisanje zaustavilo na društvenim mrežama, pošto su mnogi sportski analitičari i nekadašnji sportisti bili iskreni i stakli da im je bilo "previše".

Jedan od njih je legendarni Englez Vejn Runi, koji je uživo u studiju BBC-ja otkrio da nije ni najmanje impresioniran.

"Biću iskren, omiljeni deo mi je bio kada se završilo", nasmijao se Runi u studiju "Bi Bi Sija"

Inače, samo postojanje nastupa na poluvremenu u trajanju od više od 15 minuta, automatski znači kršenje pravila Međunarodnog odbora fudbalskih saveza (IFAB) o obaveznom trajanju poluvremena. Očigledno je da je Donaldu Trampu sve dozvoljeno, a Đani Infantino mu je omogućio da mijenja fudbalska pravila i utiče da dešavanja na terenu, poput pauza za osvježenje koje su najviše nervirale navijače tokom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.