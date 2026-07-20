Zvižduci za Donalda Trampa obilježili su finale Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali finale na stadionu MetLife u Nju Džerziju obilježili su i glasni zvižduci upućeni američkom predsjedniku Donaldu Trampu. Navijači Argentine i Španije izviždali su Trampa kada se njegovo lice nakratko pojavilo na velikim ekranima, odmah nakon što je Dženifer Hadson izvela himnu. Tramp je potom lično uručio trofej pobjednicima, a zvižduci su se čuli i tom prilikom.

Trampa, koji je utakmicu pratio iz svečane lože u društvu Melanije Tramp, kamere su prikazale još nekoliko puta tokom susreta. Negativne reakcije publike na sportskim događajima za njega nisu novost. Osim na UFC priredbama i golf turnirima iz serije PGA Tour, na većini velikih sportskih takmičenja publika ga redovno dočekuje negodovanjem.

They booed like no crowd has ever booed, it was magnificent, the best boo’s a President has ever received pic.twitter.com/2oIz93TIdv — Joy (@JoylipPia)July 19, 2026

Trampovo miješanje u prvenstvo ranije se odrazilo i na američku reprezentaciju. Nakon što je glavni napadač Folarin Balogun dobio crveni karton uoči ključne utakmice osmine finala protiv Belgije, Tramp je lično intervenisao. Njegov poziv predsjedniku FIFA-e Đaniju Infantinu doveo je do poništavanja kartona.

MASSIVE BOOS for Trump at World Cup.



He has to be livid!pic.twitter.com/r8KJvjeJwA — Brian Krassenstein (@krassenstein)July 19, 2026

Međutim, umjesto da pomogne timu, ta odluka unijela je nervozu u redove američke reprezentacije. Selekcija SAD odigrala je jednu od najlošijih utakmica na turniru i eliminisana je posle teškog poraza od Belgije rezultatom 4:1.

Dodjela trofeja i političke veze

Mnogi su ovu situaciju uporedili sa Trampovim pojavljivanjem na četvrtoj utakmici finala NBA lige, kada su Njujork Niksi izgubili jedinu utakmicu u seriji protiv San Antonio Sparsa. I na toj utakmici publika ga je izviždala.

Uprkos reakcijama sa tribina, Tramp je pobednicima Svetskog prvenstva lično uručio trofej. To mu nije prvi put u svijetu fudbala. Prošle godine predao je trofej Svetskog klupskog prvenstva igračima Čelsija. Tada su članovi londonskog kluba, uključujući zvijezdu Kola Palmera, djelovali zbunjeno njegovim prisustvom, ali je riječ o protokolarnoj odluci na koju sportisti ne mogu da utiču.

(Index/MONDO)