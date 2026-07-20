Trinaestogodišnji dječak poginuo je u Sijudad Rodrigu tokom proslave pobjede Španije na Svjetskom prvenstvu, kada se urušila fontana sa navijačima.

Izvor: Francesco Militello Mirto / IPA / Profimedia

Trinaestogodišnji dječak poginuo je tokom proslave pobede Španije u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu u gradiću Sijudad Rodrigo, oko 320 kilometara sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, prenijela je španska javna televizija RTVE.

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorijeta del Arbol Gordo, gornji dio konstrukcije se iznenada urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra. Hitna pomoć je u 00.33 primila više poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane i povrjeđivanje više ljudi.

Dvije osobe prevezene su u zdravstveni centar u Sijudad Rodrigu, među njima i maloljetnik koji je, uprkos naporima ljekara, preminuo. Aktiviran je tim za psihološku pomoć u vanrednim situacijama kako bi pružio podršku porodici stradalog dečaka. Gradske vlasti proglasile su trodnevnu žalost.

Španija je u nedelju uveče savladala Argentinu rezultatom 1:0 u finalu Svjetskog prvenstva, odigranom u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Nakon istorijske pobjede, navijači širom Španije izašli su na ulice i trgove kako bi proslavili uspjeh svoje reprezentacije.

Na fotografijama koje je objavio RTVE vidi se fontana u Sijudad Rodrigu prepuna navijača. Neki od njih popeli su se na njen gornji dio i mahali španskim zastavama, neposredno prije nego što se konstrukcija urušila.

(Telegraf/MONDO)