Enco Fernandez nije izdržao. Dobio je crveni karton u finišu regularnog dijela finala Svjetskog prvenstva, a prvi žuti karton koji je dobio je bio apsolutno nepotreban.

Izvor: Joao Bravo/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentina se borila i uz nevjerovatnog Lionela Mesija uspjela da dogura do finala Svjetskog prvenstva ali dalje ne. Na kraju nije izdržao tim Lionela Skalonija dva produžetka sa igračem manje nakon isključenja Enca Fernandeza.

Defanzivni vezista Čelsija isključen je duboko u nadoknadi vremena kada je okrenuo Paua Kubarsija u vazduhu, pa iako je molio Slavka Vinčića da ide i pogleda snimak, nije tu imalo šta da se gleda. Ipak ono što će boljeti Argentince je njegov prvi žuti karton.

Prgavi Argenticni su se svađali sa Vinčićem cio meč, a prvi žuti karton dobio je Enco Fernandez u 82. minutu i to zbog prigovora. On je prtobao da istrči kontru ispred Rodrija i najbolji igrač Svjetskog prvenstva mu to nije dozvolio. Pao je Enco Fernandez nakon toga, ali kada Slavko Vinčić nije dosudio faul potpuno je izgubio živce. Krenuo je da gestikulira, da udara po zemlji i dobio je žuti karton. Pogledajte kako:

Yo entiendo que la falta de Enzo es una amarilla clarisima.



Pero la primera amarilla FUE ESTO.pic.twitter.com/6pMBd2qhBe — LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA)July 19, 2026

Na kraju je malo falilo da Argentina završi meč sa 11 igrača na terenu. Dok je Leandro Paredes nekako uspio da izbjegne crveni karton, Enco Fernandez nije. Sudija je pokazao četiri minuta nadoknade, a u trećem minutu dodatog vremena Enco Fernandez nije mogao da se zaustavi i pokupio je Paua Kubarsija.

Kada je najbolji mladi igrač turnira pao nakon što se okrenuo u vazduhu odmah se Slavko Vinčić uhvatio za žuti karton. To je bio drugi i iako je Argentina izdržala jedan, na početku drugog produžetka je primila gol i izgubila ovo finale.

(MONDO, N.L.)