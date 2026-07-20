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Svjetsko prvenstvo okupilo najveće zvijezde današnjice: Pogledajte ko je sve od slavnih pratio finale

Svjetsko prvenstvo okupilo najveće zvijezde današnjice: Pogledajte ko je sve od slavnih pratio finale

Autor Ana Živančević
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Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu okupilo je najveće zvijezde iz svijeta muzike i filma, uključujući Arijanu Grande i Kajli Džener.

Svjetsko prvenstvo okupilo najveće zvijezde današnjice Izvor: x printscreen

Veliko finale Svjetskog prvenstva u fudbalu pretvorilo se u najveći holivudski skup godine, pošto su tribine stadiona u Njujorku i Nju Džersiju bile krcate planetarnim zvijezdama. Najveća imena iz svijeta muzike i filma došla su uživo da prate istorijski meč između Argentine i Španije.

Pogledajte ko je sve pratio finale:

U ložama je primijećen ogroman broj pevača i glumaca, a fotografi su odmah uslikali pop zvijezdu Dua Lipu.

Tu su bili i Farel Vilijams, kao i Ed Širan, Met Dejmon i Arijana Grande koji su vatreno navijali.

Ipak, posebnu pažnju medija i publike privukla je influenserka Kajli Džener. Ona je viđena u društvu svog dečka, glumca Timotija Šalamea, a svi su gledali u njen ozbiljan izgled.

Kajli je bila obučena u crninu i nosila je tamne naočare, budući da je na utakmicu došla samo nekoliko dana nakon što joj je preminula baka Meri Džo.

Iako prolazi kroz težak period žalosti, ona je odlučila da bude uz svog partnera i isprati ovaj istorijski dan.

Da događaj bude potpun, pobrinule su se muzičke ikone na poluvremenu utakmice.

Pogledajte kako je izgledalo poluvrijeme:

Podsjetimo, neviđeni spektakl započeo je kada su fudbalske legende Ronaldo i Ronaldinjo dovezli pop kraljicu Madonu do same bine, nakon čega je uslijedilo pravo ludilo uz nastupe grupe Bi-Ti-Es, Džastina Bibera i Šakire koja je zapalila cio stadion.

Tagovi

svjetsko prvenstvo finale poznate ličnosti

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