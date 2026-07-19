Bukajo Saka postigao tri gola u pobjedi Engleske nad Francuskom

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Deset golova i vrlo neozbiljna igra obije ekipe, obesmislili su utakmicu za treće mjesto.

Fudbalska reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, dok je Francuska četvrta.

Engleska je savladala Francusku u Majamiju sa 6:4 (4:0) u utješnoj utakmici luzera.

Finale Svjetskog prvenstva, u kome se sastaju Španija i Argentina,u nedelju od 21 čas.

Golove za Englesku postigli su Deklan Rajs u 3. minutu. Ezri Konsa u 18. minutu, Bukajo Saka u 37., 45+1. i 87. minutu, kao i Džud Belingem u 90+8. minutu.

Za Francusku su strelci bili Kilijan Mbape u 48 i 66. minutu, Bredli Barkola u 54. minutu i Usman Dembele u 90+6. minutu.

Utakmica u Majamiju je sjajno počela za Englesku, pošto je Rajs već u trećem minutu udarcem sa oko 20 metara donio prednost svojoj ekipi. ; Markus Rašford je u sedmom minutu mogao da duplira prednost Engleske, uslijedila su dva pokušaja Sake, prije nego što je Konsa u 18. minutu pogodio za 2:0 glavom posle kornera koji je izveo Rajs.

Na 3:0 je povisio Saka u 37. minutu posle kontranapada i gužve u šesnaestercu. Majk Menjan je najprije obranio udarce Rašforda i Sake, ali nije mogao da zaustavi i drugi pokušaj fudbalera Arsenala.

Saka je tačku na sjajno prvo poluvrijeme Engleske stavio u prvom minutu nadoknade. Dobio je pas u prostor od Ezea, pobjegao je čuvaru i sa 16 metara savladao Menjana. ; Situacija se u drugom poluvremenu potpuno preokrenula, Engleska je stala, a Francuska je bila ta koja je igrala fudbal.

Sve je počelo u 48. minutu kada je, posle greške Olija Votkinsa na sredini terena, lopta došla do Majkla Olisea koji je lijepo proigrao Mbapea, a on pogodio mrežu Engleske.

Šest minuta kasnije Mbape je sjajno pronašao Barkolu koji je lako savladao Hendersona za 4:2, da bi kapiten Francuske u 66. minutu, posle preijlepe akcije sa Oliseom, postigao svoj deseti gol na turniru.

Saka je kompletirao het-trik golom sa penala u 87. minutu, nakon što je Gusto oborio Đeda Spensa u kaznenom prostoru. ; Tu nije bio kraj golovima - prvo je Dembele u šestom minutu nadoknade ponovo unio neizvijesnost, a tačku na ovaj meč dva minuta kasnije stavio Belingem svojim sedmim golom na ovom turniru.

Mbape je sa dva gola na ovom meču stigao do brojke od 22 postignuta gola na svjetskim prvenstvima, čime je pretekao Lionela Mesija na večnoj listi. Takođe, kapiten Francuske sada ima 10 golova na ovom Svjetskom prvenstvu, dva više od Mesija u trci za Zlatnu kopačku.

Bila je ovo utakmica sa najviše postignutih golova na Svjetskom prvenstvu još otkako je Mađarska pobijedila El Salvador sa 10:1 1982. godine, a ovih 10 golova ujedno predstavlja i najveći broj pogodaka u nekom meču za treće mjesto.