Saša Ilić je dao i svoju analizu predstojeće utakmice između Argentine i Španije u finalu Mundijala.

Izvor: MN Press

Saša Ilić održao je konferenciju za medije pred meč Partizana i Zemuna u Superligi. Pored velikog broja pitanja o klubu, pojačanjima, očekivanjima i slično našlo se jedno i o predstojećem finalu Mundijala. U nedelju će se za pehar boriti Argentina i Engleska (21h po našem vremenu).

"Emotivno ću navijati za Argentinu zbog Mesija, jer je za mene najbolji u poslednjih 30-40 godina. Mogu da kažem da je ekipa Španije je blagi favorit, jer je to ekipa koja ozbiljno ima kvalitetnije igrače koji su tehnički potkovaniji od ekipe Argentine. Ali, Argentinci imaju srce i takvu energiju i požrtvovanost nisam video kao što je bilo protiv Engleza. Da tako daju sve i za svoju zemlju i za Mesija. Navijaću za Argentinu, ali sa stručne strane blagu prednost dajem Španiji", rekao je Ilić.

Vidi opis "Navijaću za Mesija, ali moram ovo da kažem": Saša Ilić analizirao finale Svjetskog prvenstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Meč se igra u 15 časova po lokalnom vremenu, što je 21 sat po srednjeevropskom. Postoje problemi i sa najavljenim nevremenom, pa se spekuliše i o potencijalnom odlaganju jer stadion u Nju Džersiju nema krov.

Podsećanja radi, finalni meč će da sudi slovenački arbitar Slavko Vinčić.