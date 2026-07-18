Reprezentacija Španije odložila je trening pred finale Mundijala zbog vremenskih uslova

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Reprezentacija Španije našla se u nepovoljnoj situaciji, pošto je poslednji trening ovog tima - pred finale Mundijala protiv Argentine - otkazan. Razlog su loši vremenski uslovi i grmljavina. Trening koji je bio zakazan za 11 časova po lokalnom vremenu nije mogao da počne zbog bezbjednosnih protokola u Sjedinjenim Američkim Državama.

SAD propisuju pravilo da su aktivnosti na otvorenom zabranjene kada postoji rizik od udara groma. Zbog toga je reprezentacija Španije bila primorana da promijeni plan. Preciznije, ovaj tim je čekao da se vremenski uslovi poboljšaju kako bi mogao da izađe na teren i pripremi se za najvažniji meč na Svjetskom prvenstvu.

Ipak, posle 45 minuta čekanja, zbog nepovoljne vremenske prognoze, donijeta je odluka da trening zvanično bude otkazan.

"Trening reprezentacije Španije na terenima trening centra Melani Lejn u Nju Džersiju otkazan je u skladu sa bezbjednosnim protokolom Sjedinjenih Američkih Država koji se odnosi na oluje. Igrači su odradili sesiju aktivacije u unutrašnjim prostorijama", zvanično je saopštio Fudbalski savez Španije (RFEF).

Prvobitni plan bio je da Španija finalizuje poslednje detalje pred meč protiv Argentine, ali je ovaj tim na kraju morao da otkaže trening. Aktuelni evropski prvak sada će morati da se prilagodi situaciji i na drugi način pronađe način da se pripremi za susret sa Argentinom.

Bilo kako bilo, u nedelju od 21 sat gledaćemo borbu za titulu svjetskog šampiona, a ostaje pitanje - hoće li Argentina odbraniti trofej ili će Španija, kao šampion Evrope, uspjeti da se popne na svjetski tron?