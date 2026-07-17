Subotnji duel za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Majamiju (23 časa) donijeeć nam novi fudbalski klasik između Engleske i Francuske.

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Raspoloženje u taborima velikih rivala pred ovu utakmicu potpuno je različito. Dok engleski selektor Tomas Tuhel ne krije ogorčenje što uopšte mora da igra ovaj meč, njegov francuski kolega Didije Dešan ističe obavezu prema dresu i navijačima.

Nakon poraza od Argentine (2:1) u polufinalu, iako su prvi poveli, Tomas Tuhel je „popljuvao” koncept borbe za treće mjesto, smatrajući da utakmica ne izaziva nikakvo uzbuđenje ni kod jedne ni kod druge ekipe.

“Nijedan naš igrač, kao ni bilo koji od francuskih igrača, ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele da igraju u finalu. Dali smo sve od sebe da tamo stignemo”, rekao je njemački stručnjak sa klupe Engleske.

Nakon što se našao na meti oštrih kritika javnosti poslije eliminacije, strateg „Tri lava” ipak je obećao profesionalizam, iako je podsjetio da je njegova ekipa imala dan manje za odmor od protivnika.

“Uradićemo to profesionalno. Ono što je važno za nas jeste da reagujemo. To je ono što se mora uraditi na najvišem nivou sporta”.

Sa druge strane, u taboru Francuske rane od poraza iz polufinala protiv Španije (2:0) takođe još skroz nisu zarasle. „Trikolori” su u utorak uveče potpuno podbacili, odigravši mimo svog prepoznatljivog nivoa.

“Kada ne ostvarite cilj koji ste zacrtali, da, to mora da boli. Sreća pa boli”, jasan je Dešan, koji će u subotu posljednji put u karijeri voditi ekipu sa francuske klupe uz zvuke Marseljeze.

Za razliku od Tuhela, francuski selektor ne želi da njegova ekipa olako shvati subotnji meč i odbija svaku pomisao na revijalni karakter susreta.

“Ovo nije prijateljska utakmica. U igri je treće mjesto, tako da ćemo učiniti sve da do njega dođemo. Imamo tu obavezu - prema samima sebi, prema onome što ovaj dres predstavlja i prema svim ljudima koji su uz nas”, poručio je Dešan, kojeg će prema posljednjih informacijama francuskih medija naslijediti legendarni Zinedin Zidan.

Navodno je Zidan pristao da preuzme “trikolore”, a zvanična potvrda će uslijediti poslije Mundijala.

(MONDO)