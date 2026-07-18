Nekadašnji reprezentativac Španije Đoan Kapdevila nema dozvolu da uđe u SAD, iako želi da gleda finale Mundijala 2026.

Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu igraće reprezentacije Španije i Argentine - timovi čije su mundijalske titule i dalje "svježe". Argentina je branilac trofeja, dok je Španija jedini trofej osvojila 2010. godine. Tada je dio tima bio i Đoan Kapdevila, bivši fudbaler koji ovih dana kuka jer nikako ne može da stigne na finalni meč!

Na društvenoj mreži "X" nekadašnji defanzivac Španije oglasio se pred najvažniji meč na turniru, uz molbu Donaldu Trampu da mu pomogne - ako ikako može. Kapdevila je isplanirao da sa svojom djecom koja obožavaju fudbal i saigračima koji su osvojili Mundijal gleda finalni meč, ali trenutno ne može da uđe u SAD!

"Potrebna mi je pomoć, Donalde Trampe", napisao je Kapdevila i dodao:

"Upravo su mi rekli da ne mogu da putujem na finale sa svojom djecom jer mi je zahtjev za ESTA odbijen. Može li mi neko pomoći? Nemate pojma koliko sam se radovao što ću biti tamo sa svim svojim saigračima iz 2010. da navijam za naš tim.Ne mogu da vjerujem da me ne puštaju u SAD i da ću propustiti ovakav trenutak sa svojom djecom koja toliko vole fudbal... Ako neko zna kako da ovo riješim, biću mu zahvalan doživotno", nije krio razočaranje Kapdevila.

¡NECESITO AYUDA@realDonaldTrump!



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo…pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11)July 17, 2026

Nekadašnji lijevi bek reprezentacije Španije gradio je profesionalnu karijeru od 1995. do 2017. godine, a u tom periodu igrao je za veliki broj timova. Počeo je u Taregi, nosio dres Espanjola, Atletiko Madrida, Deportiva iz Korunje, Viljareala, Benfike, ponovo Espanjola, pa NortIst junajteda, Lirsa i Santa Kolome.

Više od 15 puta bio je mladi reprezentativac Španije, 10 puta je nastupio za reprezentaciju Katalonije, a u dresu seniorskog tima Španije ima 60 odigranih utakmica i četiri postignuta gola. Bio je dio tima koji je osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, ali i timova koji su osvojili Evropsko prvenstvo 2008. i Svjetsko prvenstvo 2010. godine.