Slavko Vinčić će dijeliti pravdu na utakmici Argentine i Španije u finalu Svjetskog prvenstva, a mnogi ga pamte po nečemu drugom.

Izvor: Profimedia/Instagram/ticamaksimovic/screenshot

FIFA je odlučila da Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. U nedelju 19. jula će od 21 sat po našem vremenu igrati Španija i Argentina, a pravdu na tom meču dijeliće upravo arbitar iz Slovenije.

Njegov sudijski kvalitet nije sporan, ali ga mnogi ne pamte po tome, već po jednom drugom detalju. Po hapšenju sa starletom Tijanom Ajfon. Sve to dogodilo se krajem maja 2020. godine kada je ona pokušala ilegalno u Bosnu i Hercegovinu i tada je sprovedena akcija "Kristal".

Sudija Vinčić je navodno bio jedan od gostiju na privatnoj zabavi organizovanoj u okolini Bijeljine, na koju su pozvane starlete iz Srbije. Trebalo je da one čamcem pređu Drinu, a zatim budu zvijezde večeri u društvu 40 poslovnih ljudi koji su se tu okupili. U velikoj akciji policije uhapšeno je čak 36 osoba, od kojih su neke odmah puštene, među kojima je bio i on.

"Pozvali su me na žurku na ranč"

Vidi opis Hapšen sa Tijanom Ajfon, a sad sudi finale Mundijala: Ko je Slovenac koji će suditi Mesiju i Jamalu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

Posle skandala koji se dogodio tada je i slovenački arbitar pričao za tamošnje medije i objasnio šta se tačno dogodilo.

"Posle sastanka sa poslovnim partnerima pozvani smo na jedan ranč da proslavimo i odazvali smo se pozivu. Bilo je četrdesetak ljudi, skoro da nikoga od njih nisam poznavao. Posle policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, objasnio sam da ne znam te ljude i posle toga su me pustili da se vratim kući u Sloveniju", rekao je Vinčić tada.

Introducing your referee for the@FIFAWorldCup2026 Final....



Congratulations, Slavko Vinčić! pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom)July 17, 2026

Jasno je da cio taj incident nije imao uticaj na čelnike FIFA i UEFA pošto je Vinčić sudio veliki broj veoma važnih mečeva, među kojima i finale Lige šampina, a sada će imati priliku da dijeli pravdu u najvažnijem meču u karijeri.