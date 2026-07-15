Francuski fudbaler Olivije Žiru nije imao riječi hvale za svoj nacionalni tim, posle poraza u polufinalu Svjetskog prvenstva

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Reprezentacija Francuske, iako je važila za glavnog favorita, poražena je u polufinalu Mundijala. "Trikolori" nisu uspjeli da savladaju tim Španije, ne zbog toga što je evropski šampion bio bolji, koliko zbog toga što su Kilijan Mbape i ekipa bili loši. Zbog toga su reakcije bile oštre, a među kritičarima se našao i bivši kapiten ovog tima Olivije Žiru.

"Igrali smo protiv najbolje reprezentacije na ovom turniru. Mi jednostavno nismo uspjeli da dostignemo njihov nivo igre. Do ovog meča naši fudbaleri su bili fantastični, ali u ovom susretu očigledno nisu pružili partiju na kakvu smo navikli. Uz to, Španija je odigrala zaista sjajan meč", rekao je Žiru za CBS Sport.

Žiru nije želio da precizira ko je bio najlošiji u timu "trikolora", pa je u uvijenoj formi otkrio stav: "Kada se te dvije stvari spoje, izgubite utakmicu i nema mnogo toga što može da se kaže. Naravno da ostaje žal. Moramo da budemo ljuti, ako mogu tako da se izrazim. Naši najbolji igrači jednostavno nisu odigrali na svom uobičajenom nivou i to su svi mogli da vide. Nismo uspjeli da stvorimo toliko prilika kao na prethodnim utakmicama na ovom prvenstvu.

Moram da priznam da je odbrana Španije odradila odličan posao. Posebno mislim na situaciju kada je Šerki proigrao Kilijana Mbapea, a Kukurelja sjajno reagovao i spriječio opasnost. Još jednom ponavljam, ovo nije bila najbolja utakmica Francuske, ali nemojte pogrešno da me shvatite - Španija je odigrala zaista vrhunski."

Na kraju, gol iz penala u 22. minutu promijenio je čitav meč. "Vjerujem da je pogodak koji smo primili već na početku utakmice imao veliki uticaj, kako na njihovo samopouzdanje, tako i na dalji tok meča", zaključio je Žiru.

Španija je prvi tim u finalu Mundijala, dok će naredni rival biti poznat u sredu uveče, a snage će odmeriti Argentina i Engleska.