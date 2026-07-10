Fudbalski klub Inđija ponovo se suočava sa gašenjem zbog milionskih dugova i nedostatka struje i vode. Predsednik moli za pomoć.

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Fudbalski klub Inđija, nekadašnji učesnik Superlige Srbije i jedno vreme ponos sremskog fudbala, nalazi se u veoma teškom trenutku. Nakon što se pre nekoliko meseci pojavila informacija da je klub pred gašenjem, Inđijci su uspeli da "izguraju" sezonu, ali ne i da reše probleme koji ih muče.

Inđija je ispala iz Srpske lige Vojvodina i naredne sezone će se takmičiti u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Jug - četvrtom rangu domaćeg fudbala. Ako na stadionu pored železničke pruge koja spaja Beograd i Novi Sad uopšte bude fudbala... Klub je ponovo na korak od gašenja!

Detalje o tome otrkio je predsednik Dragan Pilipović, koji ističe da je Inđija dužna gotovo milion evra! To je ogroman novac i za timove koji se bore za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala ili za vrh tabele u Prvoj ligi Srbije, a ne za novopečenog četvrtoligaša koji pored finansijskih ima i infrastrukturne i kadrovske probleme.

"Bilo je i prethodnih dugova, bilo je i sadašnjih dugova, bilo je... Da kažem, trenutni dug je 111.784.000 dinara. To je malo manje od milion evra. Međutim, ako imamo na umu da smo dužni za gas 15 miliona dinara, za vodu 10 miliona dinara... To su sve javna preduzeća sa kojima može da se sarađuje i da se napravili ili reprogram ili otpis", rekao je prvi čovek kluba Dragan Pilipović na sednici održanoj u četvrtk uveče.

Vidi opis FK Inđija opet pred gašenjem: Nema ni struje ni vode, dugovi su milionski Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Navodno, na stadionu Inđije trenutno nema struje i vode, a možda i veći problem od toga je igrački kadar kluba koji je ne tako davno pokušavao da se vrati u elitni rang srpskog fudbala. Većina igrača koji su prethodne sezone nosili dres Inđije potražili su novu sredinu, a klub ne može da im nađe alternative. Klupski račun već je dugo u blokadi, pa Inđija čak nije dobila ni sledovanja iz gradskog budžeta za 2026. godinu.

Inđija je svojevremeno provela tri godine u elitnom rangu srpskog fudbala i u tom periodu odigrala je 98 mečeva. Najbolji plasman im je 14. pozicija na tabeli, a poslednji put su iz Superlige ispali na kraju sezone 2020/21. Nakon četiri sezone u Prvoj ligi Srbije i jednog plasmana u baraž za Superligu, Inđija je ispala u Srpsku ligu Vojvodina i zatim odmah u Vojvođansku fudbalsku ligu Jug. Ostaje da se vidi da li će se u njoj i takmičiti, prvi put još od 2005. godine.