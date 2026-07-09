Vezni fudbaler Partizana mogao bi da se preseli u Bolonju koja nudi osam miliona eura, 30 odsto od naredne prodaje i štopera Mihajla Ilića.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan će u narednom periodu morati da proda nekog od svojih najtalentovanijih igrača, a čini se da je vezni fudbaler Ognjen Ugrešić najbliži odlasku iz Humske. Za njegove usluge zainteresovano je nekoliko klubova, a najviše interesovanja stiže iz Italije. Sada je ponovo reagovala Bolonja, koja je pripremila veoma zanimljiv "paket" za usluge mladog igrača.

Kako prenosi "Mozzart Sport", konačna ponuda italijanskog kluba glasi - 8.000.000 eura, 30 odsto od naredne prodaje i štoper Mihajlo Ilić (22) koji nije uspio da se snađe u Seriji A. Ugrešić je do sada odigrao 56 mečeva za prvi tim Partizana, uz učinak od 11 golova i četrii asistencije. Tokom jesenjeg dijela prethodne sezone bio je jedan od najboljih igrača kluba, što je privuklo pažnju inostranih klubova - prije svih iz Italije.

Sa druge strane, Ilić je u januaru 2024. godine prodat Bolonji za 4,8 miliona eura, ali do sada nije upisao zvaničan nastup za taj italijanski klub. Vraćao se na pozajmicu u Humsku i išao u belgijski Anderleht, ali u Italiji nije dobio priliku da debituje. Specijalizovani sajt "transfermakrt" procjenjuje ga na 2.000.000 eura, a treba imati u vidu da je Ilić tek nedavno proslavio 23. rođendan. Ispred njega je još mnogo godina karijere, mogao bi da napreduje tokom trećeg mandata u Humskoj, a zatim da napravi još jedan transfer koji će Partizanu donijeti značajnu količinu novca. Sa druge strane, dolazak Ilić, odnosno njegov povratak u klub za koji je već odigrao 63 meča, mogao bi da otvori prostoru za prodaju Nikole Simića ovog ljeta.

Takođe, Partizan bi mogao da se osloni i na prilično visokih 30 odsto od narednog transfera Ognjena Ugrešića, ukoliko se on dobro snađe u Italiji. Ni Bolonjinih 8.000.000 eura nisu mala stvar - iako su daleko od klauzule koju je Partizan postavio na 15 miliona. Ona je od početka delovala nerealno, pa crno-bijeli znaju da im je bolje da prihvate najbolju ponudu od onih koje stignu u Beogradu, čak i ako su ispod zacrtanog.

Sada se očekuje da Sasuolo, Fejnord, Njukasl i ostali klubovi koji su zainteresovani za Ugrešića bace karte na sto. Partizanu svakako odgovara što je više klubova iz različitih evropskih liga zainteresovano za jednog od njihovih najboljih igrača, ali su im potrebne i konkretne ponude koje bi mogli da razmatraju. Vremena nema mnogo jer sezona uskoro počinje za crno-bijele.