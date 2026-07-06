Belgija je zaprijetila Amerikancima zbog mogućeg nastupa Folarina Baloguna na Svjetskom prvenstvu, najavljujući pravne korake.

Izvor: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski savez Belgije ne odustaje i zaprijetio je Amerikancima da će preduzeti sve dalje korake ukoliko njihov napadač Folarin Balogun večeras bude u sastavu SAD za meč osmine finala Svjetskog prvenstva. Preciznije, Belgijanci su spremni da ospore rezultat utakmice pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani, koji je formirao inače ad hok komisiju za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi i moguće je da brzo donese odluku.

Folarin Balogun je dobio crveni karton na meču protiv Bosne i Hercegovine koji je "magično obrisan" nakon što je Donald Tramp intervenisao kod predsjednika FIFA Đanija Infantina, pa zato Belgijanci pred večerašnji meč (noć između ponedjeljka i utorka od 2 ujutru) prete da to neće moći baš tako.

"Kraljevski fudbalski savez Belgije (RBFA) primio je odluku Komisije za žalbe FIFA, koju je potpisao njen član Salman Al-Ansari, a kojom se slučaj RBFA proglašava neosnovanim i potvrđuje ranija odluka kojom se igraču Sjedinjenih Američkih Država, Folarinu Balogunu, dozvoljava da igra. RBFA do danas još uvijek nije dobio obrazloženje ove odluke, niti je primio informacije koje je tražio od samog početka ovog postupka, to jest kopiju odluke i obrazloženje kojim se igrač proglašava podobnim za igru, kao i izvještaj sudije. Ovo predstavlja kršenje propisa FIFA", naglašava se u saopštenju.

"RBFA je obavijestio Fudbalski savez Sjedinjenih Američkih Država da osporava pravo nastupa ovog igrača, ukoliko se njegovo ime nađe u sudijskom zapisniku utakmice. Ovim sve dalje akcije ostaju otvorene", priprijetili su Belgijanci.

Za sada djeluje da će se Amerikanci "kockati sa svojom sudbinom" vjerujući da će ih i ovoga puta neko moćniji zaštititi, kao što je to sada već slučaj sa Donaldom Trampom i Đanijem Infantinom koji su prekršili sve propise kako bi Balogunu dozvolili da nastupi na večerašnjoj utakmici u Sijetlu.