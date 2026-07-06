Portugalac došao na konferenciju za novinare spreman da odgovori na sve kritike. Izbacio je iz sebe sve što ga tišti i bilo je napetih trenutaka.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Kristijano Ronaldo pojavio se na konferenciji za novinare reprezentacije Portugala u Dalasu spremniji nego ikad da uzvraća udarce i da se svađa. Očigledno pun gorčine zbog negativnih komentara i čestih kritika na svoj račun, "CR7" se pred meč osmine finala protiv Španije (ponedjeljak, 21 čas), nije ustezao da najotvorenije do sada uđe u sukob sa onima koje ne voli. I nije malo onih kojima ima želju da odbrusi.

Tražio je da mikrofon ode jednom novinaru koga je prepoznao.

"Dajte mikrofon tom momku koji je ispred vas, tom koji me ne voli. Hoću da vidim da li će mi postaviti dobro pitanje.Taj... Da, da, ti... Znam da me ne voliš", "napao" je Ronaldo.

"Kristijano, kako si? Tvoj sam fan i čast mi je da razgovaram sa tobom. Šta je najteže u tome da sa 41 godinom igraš Svjetsko prvenstvo?", glasilo je pitanje.

"Šta je najteže? Najteže mi je da razgovaram sa nekim od vas, a naročito sa onima koji me ne vole... I ti si jedan od njih, znam to. Vrlo dobro pamtim lica ljudi i dovoljno je samo jednom da ga vidim i da ga nikad ne zaboravim", iznenađujuće je uzvratio Kristijano.

"Što se tiče igranja sa 41 godinom, to je bila sjajna iskustva. Da bi stigao na ovaj nivo, moraš da žrtvuješ mnogo toga i odrekneš se mnogih stvari. To je ono što sam radio tokom cijele svoje karijere: prilagođavam se promjenama, detaljima koje donosi starost i shvatam da više nisam isti igrač kao što sam bio ranije", nije ostavio novinara bez odgovora.

"Već 23 godine hoćete da me 'ubijete'"

Zna Ronaldo da postoje oni koji ga kritikuju i omalovažavaju njegove uspjehe od prvog dana karijere

"23 godine vi (kritičari) pokušavate da me 'ubijete', ali već ste shvatili da više ne vrijedi pokušavati", odbranuo je Ronaldo.

Prekipjelo mu je i zbog konstantnih pitanja da li mu je ovo posljednje Svetsko prvenstvo.

"Kao što sam rekao prije nekoliko godina, završiću onda kada ja budem htio, a ne kada vi to poželite. Ljudi, vi ne želite da dođem opet (na Svjetsko prvenstvo)? To je ono što želite, shvatio sam i dobro sam vas čuo sada".

Naglasio je Ronaldo da će njegova fudbalska ostavština biti netaknuta, bez obzira na to da li će završiti karijeru i kao svjetski šampion, što je jedina velika titula koja mu nedostaje.

"Šta ako ne osvojim SP? Ništa"

"Neću biti 'više Kristijano' ako osvojim Svjetsko prvenstvo, niti ću biti 'manje Kristijano' ako to ne uspijem. Odlazim odavde sa čistom savješću. I to tvrdim ne sa 100 odsto ubjeđenosti, već sa 1.000 odsto".

"I odgovoriću na vaše pitanje (o posljednjem Svjetskom prvenstvu). Uživaću koliko god budem mogao, s obzirom na 'posljednje Svjetsko prvenstvo' i biće to 'posljednje Svetsko prvenstvo' i cilj mi je da uživam iz dana u dan. Nadam se da sutra (ponedjeljak) neću odigrati svoju posljednju utakmicu na SP. Nadam se da će biti tako. Na taj način, imaćete ljudi šansu da me ubijate još malo. Hajde, pokušajte da ne ubijete!", digao je ton Ronaldo još jednom.

(MONDO)