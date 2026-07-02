Reprezentativac Senegala Pape Gej poručio je da više neće igrati za reprezentaciju dokle god je selektor Pape Bona Tijao

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Senegal je ispao sa Svjetskog prvenstva tako što je izgubio dobijen meč. Vodio je sa 2:0 protiv Belgije, imao sve u svojim rukama, napadao, tražio treći gol i onda je uslijedio šok. Za to Pape Gej krivi selektora Pape Bonu Tijaoa i neće više da igra za nacionalni tim sa njim.

"Želim pred svima da objavim da se neću vratiti u reprezentaciju dok je god ovaj stručni štab na čelu", poručio je Gej i tako jasno stavio do znanja da Savez mora da izabere između njega i selektora.

Selektor ga je izveo iz igre u 67. minutu i uveo je Laminu Kamaru koji je već u sljedećem napadu napravio faul za žuti karton, pa je "pogurao" rivala do pobjede u produžecima pošto je napravio faul za penal u 118. minutu.

Pape Gej trenutno nosi dres Viljareala. Počeo je u francuskom Le Avru, pa je igrao za Votford i Marsej, da bi poslije pozajmice u Sevilji uspio da se izbori za opstanak u Španiji, samo u drugom klubu. Zanimljivo je i da je u mlađim kategorijama igrao za reprezentaciju Francuske, pa je 2021. odlučio da predstavlja Senegal.