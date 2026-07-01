Roma insistira da zadrži srpskog golamana Mileta Svilara po svaku cijenu
Bivši reprezentativac Srbije Mile Svilar ostaje u Romi. Italijanski velikan po svaku cijenu želi da zadrži golmana, pa umjesto da riješi finansijske probleme, ovaj tim donio je neočekivanu odluku i odbio milione.
Roma je riješila da sačuva okosnicu tima. Zbog toga je klub iz Italije odbio ponudu za Mileta Svilara, ali i za vezistu Nikola Pizilija. Jasno je da Roma neće prodavati igrače kako bi ispunila administrativne prohtjeve, a između ostalog, klub ima ambicije da se u velikom stilu vrati u Ligu šampiona, pa je korak "vučice" više nego jasan.
Roma odbila milione za Svilara: Plaća kaznu zbog Srbina, samo da ga zadrži u timu
Ostaje pitanje da li je vrijedan? Roma će biti kažnjena od strane UEFA, očekuje se da će morati da plati između 10 i 12 miliona evra, a postoji šansa ograničenja za evropska takmičenja. Očigledno da iz italijanskog kluba ne brinu, pošto su odbili čak i unosnu ponudu Juventusa za Svilara. Crno-bijeli su poslali ponudu od 42 miliona evra za čuvara mreže.
I ne samo "stara dama", odbijen je i Porto. Iz Portugala je stigla ponuda za mladog igrača Nikola Pizilija. Momak koji ima 21 godinu mogao je da donese 25 miliona evra Romi, ali su iz kluba i tu ponudu odbili, a da ozbiljniji razgovori za Italijana uopšte nisu ni vođeni.