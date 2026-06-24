Selektor Francuske Didije Dešan napustiće tim na Mundijalu.

Izvor: Profimedia

Tužne vesti dolaze sa Svjetskog prvenstva. Selektor Francuske Didije Dešan napustio je Mundijal uoči poslednjeg meča grupne faze sa Norveškom zbog smrti majke. Kako je javio Fudbalski savez Francuske otišao je Dešan da bi prisustvovao sahrani. Bez njega u Americi tim će preuzeti njegov dugogodišnnji pomoćni Gi Stefan.

"U dogovoru sa predsjednikom Fudbalskog saveza Francuske Filipom Dijalom koji se nalazi uz reprezentaciju, Didije Dešan je privremeno je prepustio vođenje tima svom pomoćniku Giju Stefanu", stoji u saopštenju.

Francuska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva savladala Senegal 3:1, zatim je rutinski dobila Irak 3:0 na meču koji je trajao više od četiri sata zbog udara groma. Već su osigurali Francuzi plasman u drugu fazu takmičenja, ali će sa Norveškom igrati za prvo mjesto u grupi.

Ta utakmica je na programu u petak od 21 čas i vidjećemo da li će Didije Dešan stići na taj meč, a i ako stigne da li će željeti da vodi ekipu.

(MONDO, N.L.)