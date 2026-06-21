U Partizanu se očekuju značajne promjene tokom lljetnog prelaznog roka. Ko će napustiti klub i kakva je finansijska situacija?

Izvor: MN Press

FK Partizan vrlo je aktivan tokom ljetnog prelaznog roka i doveo je već četvoricu igrača - Čaku Traorea, Erika Kojzeka, Milana Aleksića i Aleksa Zekovića - što znači da će uskoro početi i da smanjuje igrački kadar. Crno-bijeli će morati da "napune kasu" zbog dobro poznate finansijske situacije, od čega u Humskoj i ne bježe.

Tokom proljeća je već ozvaničena prodaja Andreja Kostića u Milan, dok, kako prenosi "Sportski žurnal", uskoro treba očekivati odlaske Nikole Simića i Milana Roganovića.

Ko prvi odlazi iz Partizana?

Bilo je i te kako interesovanja za fudbalere Partizana tokom zime, prije svega one mlade koji su zablistali kod Srđana Blagojevića, a uprkos nešto slabijem proleću - i dalje klubovi stoje u redu za njih.

Prvi koji bi trebalo da ode je Nikola Simić za koga ima interesovanja CSKA iz Moskve, a koji je htio da ga dovede u "paketu" sa Milanom Roganovićem. Zbog nezadovoljavajuće ponude, tada nije došlo do dogovora, a očekuje se da će se Rusi ponovo javiti u Humsku.

Uz to, Simić će igrati za Srbiju na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina, poslije čega treba očekivati njegov transfer, vidjećemo da li u Rusiju ili u Monako.

Osim toga, treba očekivati da Partizan proda i druge svoje fudbalere koji su - bar na papiru - najvredniji. To su Milan Vukotić, Ognjen Ugrešić i Vanja Dragojević, s tim da će Saša Ilić insistirati na tome da ih zadrži makar do kraja kvalifikacija, pošto bi bez njih crno-bijeli bili izuzetno oslabljeni.