Češka - Južna Afrika: 1:1 (1:0)

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Fudbaleri Češke i Južne Afrike odigrali su neriješeno 1:1 u sklopu drugog kola grupne faze u Grupi A!

Nakon uvodnih poraza, obje reprezentacije ušle su u ovaj duel pod imperativom pobjede. Česi su na startu Mundijala položili oružje pred Južnom Korejom (2:1), dok je selekcija Južne Afrike ostala praznih šaka protiv Meksika, koji je slavio sa rutinskih 2:0.

Češka je idealno otvorila meč i stigla do prednosti već u petom minutu utakmice. Odbrana Južne Afrike je očajno reagovala u kaznenom prostoru, što je maksimalno iskoristio Sadilek, lopta je stigla pravo do njega u samom srcu šesnaesterca, a on je ostao dovoljno smiren i priseban da preciznim udarcem matira protivničkog čuvara mreže.

U uvodnoj četvrtini meča igra Južne Afrike izgledala je izuzetno slabo i nepovezano. Česi su diktirali tempo, svjesno koristili terensku inicijativu i konstantno pritiskali poslednju liniju rivala.

Ipak, Južnoafrikanci su nekako uspjeli nakratko da se oslobode pritiska i prvi put ozbiljnije zaprijete u 14. minutu. Apolis se izborio za prostor i snažno opalio po lopti, ali je Holeš pravovremeno ušao u blok, pa je opasnost otklonjena, a lopta je završila u korneru.

Nakon tog uzbuđenja, ritam utakmice je opao. Igra se preselila na sredinu terena, gdje su reprezentativci Češke uspješno držali sve konce u svojim rukama, čuvali posed i u potpunosti kontrolisali dešavanja na pravougaoniku.

U samom finišu prvog poluvremena, Češka je mogla da duplira prednost, ali je Hložek uprskao obećavajuću priliku. Izuzetno loše je zahvatio loptu, pa je njegov udarac završio daleko preko gola, visoko na tribinama.

Češka je zadržala ofanzivni kurs i na startu drugog poluvremena, ređajući šanse pred golom rivala. Igrao se 50. minut kada je Darida loše primio loptu u šesnaestercu, što ga je onemogućilo da uputi ozbiljniji udarac i ugrozi protivničkog čuvara mreže. U nastavku te akcije, Lukaš Červ je silovito oprobao šut sa velike udaljenosti, ali je odbrana Južne Afrike blokirala taj pokušaj, pa su Česi morali da se zadovolje samo kornerom.

Svega četiri minuta kasnije, upravo nakon tog prekida, Češka je ponovo bila nadomak gola. Ladislav Krejči je najviše skočio u kaznenom prostoru i zahvatio loptu, ali je njegov udarac glavom otišao zamalo preko prečke.

Nakon uvodnog pritiska ritam utakmice je drastično opao, a onda je u 81. minutu uslijedio potpuni šok za Čehe. Maseko je uputio snažan udarac, a lopta je na putu ka golu pogodila jednog češkog defanzivca u ruku. Glavni sudija meča, Tori Penso, nije se dvoumila ni sekunde, odmah je pokazala na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Mokoena i bio apsolutno neumoljiv. Hladnokrvno je poslao loptu u jednu, a golmana u drugu stranu, donevši svojoj reprezentaciji zlata vrijedno izjednačenje.

Do kraja meča više nije bilo promjena rezultata, pa je utakmica završena podjelom bodova i konačnim ishodom 1:1.

Kasnije noćas, u istoj grupi sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U narednom kolu, Češka će igrati protiv Meksika, a Južna Afrika protiv Južne Koreje.