Ako u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bude eliminisana, Sutjeska će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv poraženog iz dvomeča u kojem se sastaju rumunska Krajova i bjeloruski Vitebsk.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbaleri Dečića, Mornara i Petrovca saznali su potencijalne rivale u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Takođe, potencijalnog rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije je saznala i Sutjeska, koja će u ovom takmičenju nastaviti sezonu u Evropi, pod uslovom da u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bude eliminisana od kazahstanskog Kairata.

Ako u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bude eliminisana, Sutjeska će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv poraženog iz dvomeča u kojem se sastaju rumunska Krajova i bjeloruski Vitebsk. Nikšićani bi u eventualnom prvom duelu bili gosti, dok bi se revanš igrao kraj Bistrice.

Fudbaleri Dečića će, u slučaju da eliminišu letonsku Liepaju, u drugom kolu igrati protiv Austrije iz Beča. Dečić bi u prvom meču bio domaćin, dok bi se revanš igrao u Austriji.