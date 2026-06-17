Nevjerovatne scene na stadionu u Bostonu gdje se na svakom od sjedišta nalazi plava naljepnica kako bi prekrila naziv sponzora.

Izvor: EPA/GREG M. COOPER/ Printscreen/X/kylesheldon

Reprezentaciju Irana tjeraju iz Amerike, odbijaju se vize pojedinim fudbalerima, postoji "milion" problema koje FIFA mora da riješi na Svjetskom prvenstvu. Međutim, umjesto da se bavi tim mnogo ozbiljnim stvarima, rešava neke druge stvari i izaziva negativne reakcije širom svijeta.

Tako je jedan od navijača po imenu Kajl Šeldon objavio na Tviteru sliku koja je izazvala ogromnu pažnju. Našao se na stadionu Bostona i video da su nalijepljene plave naljepnice na svakom od sjedišta. Zašto? Zato što je zvanični sponzor stadiona "Žilet" koji nije među sponzorima na Mundijalu, pa da se slučajno ne bi to vidjelo na fotografijama.

The capacity at “Boston Stadium” for the World Cup is 64,146.



That means someone had to put 64,146 very small pieces of blue tape over every single Gillette logo on every. single. seat.



FIFA doesn’t mess around.pic.twitter.com/FJ2y6K69uv — Kyle Sheldon ⚽️ (@kylesheldon)June 16, 2026

"Kapacitet stadiona je 64.146 mjesta. To znači da je neko morao da nalijepi ovo na 64.146 mjesta i preko svakog loga na svakom sjedištu. FIFA se baš ne šali", napisao je Šeldon.

Krenuli su komentari, rasprave, njegova objava je prešla 1,5 miliona pregleda. Ljudi ne mogu da vjeruju da FIFA tjera ljude da lijepe naljepnice i da rešava ovakve sitnice, a da se ne bavi ozbiljnim problemima. Na tom stadionu je gledao ubjedljivu pobjedu Norveške protiv Iraka (4:1).