Predsjednik FIFA Đani Infantino ima na raspolaganju privatni avion kojim ide na utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino ima privatni avion na raspolaganju. Na taj način ide od grada do grada, od stadiona do stadiona i gleda utakmice na Svjetskom prvenstvu. Dok fudbalere Irana protjeruju iz Amerike u Meksiko i dok postoje mnogi drugi logistički problemi, on ne mora da brine za to.

Britanski "Gardijan" objavio je da je Infantino od "Katar ervejza" dobio avion koji koristi i da mu je cilj da gleda dvije utakmice dnevno na Mundijalu. Prema njihovim proračunima Infantino, kao i drugi timovi koji zbog organizacije moraju da koriste avio prevoz, zajedno će da utiču na zagađenje vazduha.

"Mundijal će da bude jedan od događaja koji će najviše da zagadi planetu. Procjena je da će generisati oko devet miliona tona karbon dioksida. To je preko četiri puta više u odnosu na prosjek svih Mundijala održanih od 2010. do 2022. godine", navodi se u tekstu.

Gdje je sve Infantino bio do sada? Za pet dana, pet stigao je da posjeti osam gradova:

11. jun - Meksiko siti i Gvadalahara

12. jun - Los Anđeles

13. jun - San Francisko i Vankuver

14. jun - Majami

15. jun - Sijetl i Los Anđeles