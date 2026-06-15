Mozes Kaisedo je pokazao fer-plej i na sjajan način je spriječio da se razvije tuča na meču Ekvadora i Obale Slonovače.

Izvor: X/@Worldcuphive

Ekvador, koji je na Svjetsko prvenstvo došao sa pretencioznim pričama o tome da su favoriti iz sjenke, poražen je od Obale Slonovače 1:0, a osim strijelca gola Diomandea glavna zvijezda ovog meča bio je Mozes Kaisedo.

Sve je počelo u 20. minutu kada je zbog novog pravila morao da čeka da uđe na teren i divljao je pored aut-linije. Potom smo vidjeli kako je slao poljupce rivalu Sekou Fofani, pogledajte i kako:

MOISES CAICEDO JUST BLEW SEKO FOFANA A KISSpic.twitter.com/QeVt0bLAaZ — Men in Blazers (@MenInBlazers)June 14, 2026

Ipak, iako je tim potezima naljutio rivale i neutralne navijače, oduševio je javnost kada se našao u duelu sa Hristom Inao Oulaijem, vezistom Trabzonspora.

Probao je da mu uzme loptu kada je pao vezista Obale Slonovače i skoro da je pao na njega. To je Oulaji procijenio kao napad, pa je krenuo na vezistu Čelsija. Uhvatio ga je za dres, a kada je to vidio reprezentativac Ekvadora, riješio je da smiri strasti. On je zagrlio svog rivala i ovako se sve završilo:

Moment Inao Oulai got angry at Caicedo for playing recklessly and wanted to fight



But then this beautiful gesture from Caicedo completely melted his heart. The two players calmed down, spoke to each other, and apologized. This is the World Cup ❤️pic.twitter.com/zmpzxbOaoOhttps://t.co/efJW7hqArg — Kara (@UTDKarra)June 15, 2026

Nakon pobjede Obale Slonovače, u prvom meču stvari u grupi E izgledaju tako da je Njemačka prva sa tri boda, Obala Slonovače je druga, a Ekvador treći, dok je Kurasao na dnu poslije poraza 1:7. Afrikanci imaju šanse da prođu dalje pobjedom nad Kurasaom u naredom meču, dok će Ekvador poslije ovog poraza morati da se "vadi" protiv Njemaca.