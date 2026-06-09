Saša Ilić se vraća u Partizan kao novi šef stručnog štaba. Saznajte kako su ga dočekali bivši saigrači iz Humske.

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FK Partizan odlučio je da okrene novi list i izabrao je Sašu Ilića za novog trenera. Činilo se da će i u narednu sezonu crno-bijeli krenuti sa Srđanom Blagojevićem, kada već neće sa istim rukovodstvom, ali ponuda iz Rusije dovela je do preokreta u Humskoj i nije dugo trebalo da Danko Lazović ubedi Sašu Ilića da se vrati u voljeni klub.

Danas u podne Saša Ilić će biti predstavljen kao novi šef stručnog štaba Partizana, a ono što je lijepo vidjeti je da su došli da ga podrže i nekadašnji saigrači s kojima je pisao istoriju crno-belih.

Izvor: MONDO

Tako smo vidjeli da su na promociju stigli Goran Trobok, Srđa Knežević, Milivoje Ćirković, kao i Nenad Marinković, Dejan Rusmir i Miralem Sulejmani koji su zaposleni u klubu.

Ilić je već neko vrijeme bio na meti uprave Partizana, ali tek sada su se stekli uslovi za njegov povratak. Po završetku igračke karijere 2019. godine, počeo je trenerski put u Čukaričkom. Potom je stigao poziv CSKA iz Sofije, uslijedile su epizode u Atromitosu, Nižnjem i Sumgaitu gdje je imao poslednji angažman.

Vidi opis Sašu Ilića došli da pozdrave i bivši saigrači: Partizan od danas okreće novi list Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Ilić je jedna od najvećih legendi Partizana, proveo je 19 sezona u crno-bijelom, odigrao 604 takmičarske utakmice i postigao 160 pogodaka. Osim za crno-bijele, igrao je još za Seltu iz Viga, Galatasaraj, Red Bul Salcburg i AEL. Za Partizan je igrao u dva mandata i dva puta je sa crno-bijelima igrao Ligu šampiona.