Selektor Srbije Veljko Paunović nije otkrio da li ima klauzulu po kojoj može da napusti funkciju i preuzme klub za koji je igrao.

Izvor: MN Press

Selektor Srbije Veljko Paunović održao je konferenciju pred mečeve reprezentacije protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, a na njoj su otkriveni brojni detalji koje javnost nije znala. Paunović je istakao da su brojni fudbaleri otkazali nakon što su saznali da se na njih računa za predstojeća dva meča i to nimalo ne uliva poverenje, a u Kući fudbala u Staroj Pazovi govorilo se i o klauzuli koju selektor ima ili nema.

Prethodnih nedelja pisalo se da postoji klauzula po kojoj bi Veljko Paunović mogao da napusti mesto selektora, ukoliko bi mu stigla ponuda nekog kluba sa kojim ima "emotivnu povezanost". Naravno, tu se računaju i timovi za koje je Veljko Paunović igrao tokom karijere - jer se za njega interesovao Hetafe.

"Što se tiče mog ugovora, to je poverljiva stvar, ja sam jako transparentan, ali to ne treba niko da zloupotrebi. O tim stvarima nisam pričao, to su stvari za jako poverljivu situaciju. Mi živimo u fudbalu gde se dinamično živi, ja nemam problem ujutru da prođem kroz medije i da se tresem ko će šta da kaže. Ja ovaj posao doživljavam tako da sam blagodaren da uživam i da radim ono što volim, ne dozvoljavam da mi ništa remeti to", rekao je selektor Veljko Paunović.

Iz odgovora selektora Veljka Paunovića nismo saznali ništa o njegovom ugovoru i eventualnoj klauzuli, ali on ostaje na čelu srpske reprezentacije. Predstoje mečevi protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, a zatim okršaji u A diviziji Lige nacija protiv Nemačke, Holandije i Grčke.

Paunović je kao trener predvodio reprezentacije Srbije do 18, 19 i 20 godina, a radio je još i u Čikagu, Redingu, Gvadalahari, Tigresu i Ovijedu pre nego što je postao selektor seniorske reprezentacije. Kao fudbaler Veljko Paunović je predstavljao Partizan, Atletiko Marid, Atletiko Marbelju, Majorku, Ovijedo, Tenerife, pa ponovo Atletiko Madrid, Hanover, Hetafe, Rubin, Almeriju, još jednom Partizan i Filadelfiju Junion u kojoj je završio karijeru.