Kasper Šmajhel se emotivno oglasio o kraju karijere

Legendarni danski golman Kasper Šmajhel završio je karijeru u 40. godini jer neće moći da se oporavi od povrede ramena dovoljno da bi opet branio. Istekao mu je ugovor sa Seltikom i iako je ove sezone pokazao da je u stanju još da igra na vrhunskom nivou, ipak će morati da stane.

Sin slavnog Pitera Šmajhela, jednog od najboljih golmana u istoriji, nije branio još od februara, pa je u završnici sezone Seltik dramatično osvojio titulu bez njega. Za to vrijeme, pokušavao je da nađe rešenje, obilazio hirurge, ali je od svih dobijao savjet da bi trebalo da stane.

"Ovo su neke od najtežih riječi koje sam ikad morao da napišem, ali pišem ih da bih se zahvalio direktno svima vama koji ste me pratili i podržavali kroz karijeru. Povreda ramena primorava me da završim igračku karijeru kada mi ugovor sa Seltikom istekne na ljeto. Doktori su mi rekli da su izuzetno male šanse da opet igram fudbal na najvišem nivou", objavio je Šmajhel na društvenim mrežama.

"Jedan od najtežih trenutaka u životu"

"Fudbaler sam od kada sam se rodio i ovo je jedan od najtežih trenutaka mog života, jer moram da prihvatim da moje tijelo više ne može da mi dopusti da radim ono što sam volio više od ičega"

"Volim fudbal, volim svakodnevnicu u klubovima, svlačionicu, naporan rad, pritisak... Volim izlazak na teren na najvišoj sceni, borbu za trofeje sa saigračem pored sebe. Ništa neće zamijeniti taj osjećaj. Bio sam izuzetno srećan da mogu da doživim nezaboravne trenutke kroz karijeru".

Šmajhel je u svojoj poslednjoj sezoni gostovao Crvenoj zvezdi sa Seltikom, a ne tako davno bio je na klupi Nice protiv Partizana u Humskoj. Najveći uspjeh u klupskoj karijeri ostvario je u Lesteru, za koji je branio čak 11 godina (2011 - 2022) i u kojem je postao prvak Premijer lige 2016.

"Nikad nisam htio ovakav kraj"

"Bilo je nezaboravno osvojiti titule i u Engleskoj i u Škotskoj. Prije deset godina, osvojili smo Premijer ligu sa Lesterom i bilo je to čudo za čitav fudbalski svijet, nešto što mislim da će objasniti bilo ko od nas koji smo to doživjeli. U poslednje dvije godine osvojili smo četiri trofeja sa Seltikom i ponosan sam na svaku medalju, svako iskustvo i na čast što sam mogao da budem dio tima sa tako nevjerovatnom istorijom".

Takođe, Šmajhel je poput svog oca bio golman i kapiten Danske, za koju je branio od 2013. do 2025. na čak 120 utakmica.

"Bio mi je dječački san da igram za svoju zemlju, a to što sam bio kapiten Danske na Svjetskom prvenstvu i na Evropskom prvenstvu uvijek će biti najveća čast moje karijere. Za mene fudbal nikad nije bio posao, bilo je to nešto za šta sam svjesno žrtvovao sve. Nikad nisam želeo da mi karijera bude završena zato što više ne mogu da se borim. Nažalost, povreda je donijela tu odluku umjesto mene", skrhan bolom objavio je Šmajhel.

"Od kada sam se povrijedio, verovao sam da moram da pokušam da iskoristim bar minimum šanse da nastavim, ako taj minimum postoji. I pokušao sam sve", kazao je Šmajhel.