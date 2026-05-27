Britanski inženjeri uspješno su izveli neviđenu i inovativnu operaciju postavljanja željezničkog mosta preko jednog od najprometnijih autoputeva u Ujedinjenom Kraljevstvu. Most nazvan "Marston Box", težak impozantnih 12.600 tona, pomjeren je na svoje konačno mjesto preko autoputa M42 u Voriširu (Warwickshire).

Inženjerski podvig u brojkama

Konstrukcija mosta je preko vodeće platforme prešla rekordnih 165 metara, što se smatra najdužim klizanjem (box slide) mostovske kutije u Velikoj Britaniji, a vjeruje se i u svijetu. Cio proces kretanja, koji se odvijao od 24. do 26. decembra 2022. godine, trajao je 40 sati

Konstrukcija se kretala kontrolisanom brzinom od samo 4 metra na sat, što je bilo ključno za sigurnost i održavanje stabilnosti masivne strukture tokom svake faze operacije. U operaciji je učestvovalo oko 450 radnika iz kompanija Balfour Beatty VINCI i Freyssinet.

Zašto je odabrana ova metoda?

Umjesto tradicionalne gradnje dio po dio, most je tokom šest mjeseci unaprijed izgrađen na zemljištu pored autoputa M42. Ovakva metoda, nazvana "box slide" (klizanje kutije), dramatično je smanjila saobraćajne smetnje.

Da bi se most postavio, autoput je morao biti potpuno zatvoren, ali samo na 10 dana (planirano je bilo 18 mjeseci kod konvencionalnog pristupa). Klizanje se dogodilo tokom božićnih i novogodišnjih praznika, perioda kada je saobraćaj na toj deonici najmanji. Korišćenjem inovativnog mehanizma koji je dizajnirala kompanija Freyssinet, most je postavljen u jednoj operaciji, čime su postignute značajne uštede u vremenu i troškovima.

Ovaj novi željeznički most, poznat kao HS2 Marston Box, ključni je dio projekta brze pruge HS2. Kada bude potpuno završen, biće dug oko 190 metara i služiće za prelazak pruge HS2 preko autoputa M42 na putu ka Creweu na sjeveru i Birmingemu i Londonu na jugu.