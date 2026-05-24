Hal će posle devet godina igrati u najjačoj ligi na svijetu najviše zahvaljujući nekadašnjem treneru Dinamo Zagreba. Ekipu koja je ispadala u treći rang vratio je u elitu.

Hal je ušao u Premijer ligu posle devet godina, pod vođstvom bivšeg trenera Dinamo Zagreba, Sergeja Jakirovića (49). Stručnjak iz Bosne i Hercegovine senzacionalno je ostvario veliki uspijeh u svojoj prvoj sezoni u engleskom fudbalu, i to uprkos zabrani transfera jer njegov klub nije izmirivao obaveze prema drugim klubovima.

Gol odluke za konačnih 1:0 postigao je Jakirovićev igrač Oli Mekburni i tako vratio "Tigrove" u Premijer ligu u meču protiv Mildzbroa, koji je spletom okolnosti zaigrao u finalu plej-ofa. Tačnije, zaigrao je u njemu jer je prethodno Sautempton izbačen iz doigravanja za plasman jer je utvrđeno da je trener Tonda Ekert sa saradnicima iz stručnog štaba špijunirao druge timove.

Sautempton je prethodno pobedio Midlzbro u polufinalu, ali je potom objavljen rezultat istrage o "špijunaži" i nanio je nemerljivu štetu Sautemptonu. Umjesto njega, "Boro" je istrčao na prepuni stadion Vembli i u produžecima doživeo jedan od najbolnijih poraza.

Doneo Dinamu Ligu šampiona, pa doživeo istorijski debakl Jakirović je vodio Dinamo Zagreb u sezoni 2023/24 i osvojio "duplu krunu", potom uveo ekipu u Ligu šampiona, pa dobio otkaz posle najtežeg poraza u klupskoj istoriji - 2:9 protiv Bajerna. Dva dana posle tog meča, 19. septembra, morao je da ode sa Maksimira. Posle toga je vodio Kajzeri u Turskoj, pa u junu 2025. došao u Englesku.

Jakirovićev Hal je trijumfovao tako što je Mekburni iskoristio to što je golman Midlzbroa Sol Brin ispustio loptu na centaršut Jua Hirakave.

Koliki je ovo podvig govori i činjenica da je Hal prošle sezone izbjegao eliminaciju u treću ligu samo zbog gol-razlike. U međuvremenu je Jakirović napravio čudo, a Mekburni je postao heroj, što će mu biti uteha za to što nije na spisku Škotske za Svetsko prvenstvo. Nije bilo dovoljno ni to što je ove sezone dao 18 golova.

Tim iz Istočnog Jorkšira vratio se u Premijer ligu u filmskoj završnici sezone, u kojoj je u poslednjem kolu izborio plasman u plej-of, djelimično i zbog remija Midlzbroa i Vreksema. "Boro" je potom baš protiv Hala doživio neuspjeh u utakmici odluke, čime je produženo prokletstvo tog tima, jer Midlzbro nikad nije pobijedio na Vembliju u istoriji.

Ranije ove sezone u Premijer ligu direktno su se kvalifikovali Koventri i Ipsvič, a iz Čempionšipa su ispali Oksford junajted, Lester i odavno posrnuli Šefild Venzdej. Sa druge strane, iz Premijer lige ispali su Barnli i Vulverhempton.

