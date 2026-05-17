Instagram je upravo lansirao opciju koja vas primorava da svetu pokažete svoju pravu, spontanu stranu.

Instagram želi da se vrati vremenu kada su se na ovoj mreži delile stvarne, mutne i spontane fotke - pre nego što su platformom zavladali influenseri, profesionalna montaža i savršeni filteri.

Kompanija je lansirala novu funkciju, ali i potpuno zasebnu aplikaciju pod nazivom Instants.

U čemu je "štos"? Sve što snimite nestaje čim vaši prijatelji to pogledaju. Nema ulepšavanja, nema laži. Da stvar bude još restriktivnija, Instants vam uopšte ne dozvoljava da učitate fotografiju iz galerije telefona, niti da koristite bilo kakve filtere ili alate za uređivanje. Jedino što možete jeste da dodate kratak natpis i okinete fotku u trenutku.

Fotografije koje objavite ostaju u vašoj privatnoj arhivi do godinu dana, a kasnije ih možete sakupiti u jedan kratak rezime (recap) i podeliti kao Story.

Ukoliko ne želite da skidate posebnu aplikaciju, novoj opciji možete pristupiti direktno iz Instagram DM sandučeta, klikom na ikonicu naslaganih fotografija u donjem desnom uglu. Kada snimite fotku, birate da li će biti vidljiva bliskim prijateljima ili krugu ljudi sa kojima se međusobno pratite. Ako se u sekundi pokajete, postoji dugme "Undo" koje vam daje kratak rok da obrišete sliku pre nego što je bilo ko vidi.

Iz Instagram-a poručuju da je posebna aplikacija trenutno u eksperimentalnoj fazi za iOS i Android u odabranim zemljama: "Testiramo Instants već neko vreme i glavna stvar koju smo čuli jeste da ljudi žele brži i lakši način da odmah pristupe kameri bez skretanja pažnje na druge stvari".

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti, naročito za mlađe korisnike. Sve Instagram-ove mere roditeljskog nadzora automatski se preslikavaju na Instants.

To znači da tinejdžeri imaju automatsku zabranu pravljenja skrinšotova ili snimanja ekrana, dok je pristup aplikaciji podrazumevano ograničen u periodu od 22 časa do 7 ujutru. Takođe, roditelji će istog trenutka dobiti obaveštenje na svom telefonu ako njihovo dete preuzme zasebnu Instants aplikaciju.

