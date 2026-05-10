Seltik pobijedio Rendžers 3:1 i golom makazicama Dajzena Maede zakazao meč za titulu protiv Hartsa

Fudbaleri Seltika pobijedili su Rendžers 3:1 (1:1) u Old Firmu u Glazgovu i prišli lideru Hartsu na samo bod zaostatka. Do kraja prvenstva Škotske igraće se još dva kola, a u posljednjem, sljedeće subote, u Glazgovu će igrati upravo Seltik - Harts. Biće to utakmica za titulu i jedna od najuzbudljivijih završnica sezone u novijoj istoriji evropskog fudbala. Naravno, sve pod uslovom da se ne dese iznenađenja u toku nedjelje na utakmicama Harts - Falkirk i Madervel - Seltik (srijeda, 21).

Iako je Rendžers poveo na Seltik Parku udarcem Mikija Mura po odbijenoj lopti u 9. minutu, domaćin je preokrenuo šutem Korejca Hjun Jun-Janga u 23. minutu iz blizine bijele tačke, pa uzastopnim golovima sjajnog Japanca Dajzena Maede. Krilni napadač Seltika u 53. minutu je donio vođstvo 2:1 udarcem iz peterca u punom trku, a onda je makazicama postavio 3:1. Stadion je eksplodirao zbog njegove majstorije. Sigurno jednog od najljepših golova ovog rivalstva, započetog 1888. godine.

Seltik je ovom pobjedom ostao u šampionskoj trci i još se pita o tome ko će biti prvak, a Harts će kao lider imati inicijativu u borbi za senzacionalnu titulu, koju nijedan tim osim Seltika i Rendžersa nije osvojio još od 1985, kada je prvak postao Aberdin ser Aleksa Fergusona. Sa druge strane, Rendžers je ovim porazom u Old Firmu definitivno ostao treći i na ljeto će igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok će prva dva tima u borbu za Ligu šampionu - odvojenim stazama.

Rendžers je doživio potpuni krah na kraju sezone i izgubio u tri uzastopne utakmice pod vođstvom menadžera Danija Rola, uključujući i duel protiv Hartsa. Posljednji put "policajci" su tri puta u nizu izgubili u Premijer ligi još 2000, kada je menadžer bio nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat. Toliko je težak kraj sezone za plavu stranu Glazgova.



