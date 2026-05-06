U svlačionici Real Madrida došlo je do incidenta između Ridigera i Karerasa, što dodatno komplikuje situaciju u klubu.

Izvor: Cordon Press / ddp USA / Profimedia

Situacija u Real Madridu je mjesecima napeta i odlazak trenera Ćabija Alonsa ništa nije promijenio. Već dugo se priča o tome da je Kilijan Mbape postao ozbiljan problem Real Madrida, dok ima tu još nekoliko karaktera koji ne pomažu da se situacija iole bar na trenutak stabilizuje.

Između ostalog, to se odnosi na Antonija Ridigera koji je napravio još jedan skandal ove sezone pošto je sada ošamario svog saigrača Alvara Karerasa. Sve se dogodilo u svlačionici posle treninga Real Madrida.

Kako su objavili španski mediji, sve se dogodilo u aprilu, kada je Ridiger izgubio živce u svađi sa Karerasom. Nije poznato zbog čega su "zakrvili", ali pretpostavka je da je u pitanju zamjerka sa treninga gdje je Kareras odbrusio Ridigeru, pa je iskusniji fudbaler reagovao neprimjereno i ošamario ga. Zbog toga mu se kasnije izvinio i pozvao cio tim na večeru, a s obzirom na to da trener Alvaro Arbeloa nije primjereno reagovao na ovaj incident, Kareras se posvađao i sa njim.

Posle nekoliko nedelja saznalo se šta se dogodilo u svlačionici Real Madrida i dok se Ridiger nije oglašavao, Kareras je potvrdio da je zaista došlo do incidenta koji je u međuvremenu "riješen".

"Poslednjih dana pojavile su se određene insinuacije i komentari o meni koji ne odgovaraju stvarnosti. Moja posvećenost ovom klubu i trenerima sa kojima sam radio bila je nepokolebljiva od prvog dana i takva će i ostati. Otkako sam se vratio, uvijek sam radio na najvišem nivou profesionalizma, uz poštovanje i posvećenost. Veoma sam se borio da ostvarim svoj san o povratku kući. Što se tiče incidenta sa saigračem, riječ je o izolovanom slučaju bez značaja koji je već riješen. Moj odnos sa cijelim timom je veoma dobar", napisao je Kareras.

U pitanju je inače mladi španski fudbaler koji je ljetos stigao iz Benfike, a koji je ove sezone igrao toplo-hladno. S obzirom na to da rezultati Real Madrida nisu odgovarali očekivanjima, došlo je do dizanja nervoze koja preti da u potpunosti upropasti ovu sezonu i već sada je jasno da će morati da dođe do "reseta" na ljeto.

Za početak, Real Madridu je potreban autoritet u svlačionici i zbog toga je Florentino Perez već obavio razgovore sa Žozeom Murinjom u koga jedino ima povjerenja da može da probudi ovakve karaktere.